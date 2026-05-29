Equipe da Guarda Ambiental realizou resgate seguro de serpentes encontradas em empresas de Macaé - Foto: Divulgação

Equipe da Guarda Ambiental realizou resgate seguro de serpentes encontradas em empresas de MacaéFoto: Divulgação

Publicado 29/05/2026 11:24

Macaé - O susto tomou conta de funcionários de duas empresas em Macaé após o aparecimento inesperado de serpentes em áreas de circulação de trabalhadores. As ocorrências mobilizaram equipes da Guarda Ambiental, que realizaram os resgates com segurança e sem ferimentos aos animais.

O caso que mais chamou atenção aconteceu na empresa DL Macaé Transportes, às margens da Rodovia Amaral Peixoto, no bairro Barreto. Uma jiboia de grande porte foi encontrada no local e impressionou pelo tamanho: cerca de 1,91 metro de comprimento e aproximadamente oito quilos.

A captura exigiu técnica e cautela da equipe especializada, responsável por garantir a retirada segura da serpente e preservar tanto os trabalhadores quanto o animal silvestre.

Um dia antes, outra ocorrência semelhante já havia mobilizado a Guarda Ambiental no bairro Lagomar. Desta vez, uma serpente conhecida como Capitão do Mato, frequentemente confundida com uma falsa jararaca, apareceu nas dependências da empresa Intech.

As ações reforçam um cenário cada vez mais comum em regiões urbanas próximas de áreas verdes e vegetação preservada, principalmente em períodos de mudanças climáticas e aumento das temperaturas.

A orientação das equipes ambientais é clara: em caso de aparecimento de animais silvestres, a população não deve tentar capturar, espantar ou matar o animal. O procedimento correto é acionar imediatamente profissionais treinados para evitar acidentes e garantir a preservação da fauna.

A Guarda Ambiental destaca que serpentes desempenham papel importante no equilíbrio ambiental, contribuindo para o controle de pragas e manutenção do ecossistema.

Os chamados podem ser feitos diretamente pelo telefone da Guarda Ambiental: (22) 99101-7323.