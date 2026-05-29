Equipe da Guarda Ambiental realizou resgate seguro de serpentes encontradas em empresas de MacaéFoto: Divulgação
Serpentes surpreendem trabalhadores e mobilizam resgates da Guarda Ambiental em Macaé
Jiboia de quase dois metros e outra espécie silvestre foram encontradas em empresas nos bairros Barreto e Lagomar
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Cerco da Polícia Civil termina com prisão de suspeito de tráfico em Macaé
Investigação no bairro Barramares identificou movimentação intensa de venda de drogas e levou agentes até terreno usado para esconder entorpecentes
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Última chamada para o ensino superior gratuito mobiliza candidatos em Macaé
FeMASS encerra nesta sexta inscrições para vagas remanescentes em cursos reconhecidos pelo MEC e alinhados ao mercado de trabalho
Faixa verde volta a ganhar vida na Praia do Pecado com plantio de espécies nativas
Projeto ambiental avança em Macaé com recuperação da restinga, cercamento de áreas sensíveis e trabalho de conscientização junto à população
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