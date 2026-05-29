Mapeamento literário quer identificar escritores, valorizar obras locais e fortalecer a cultura em MacaéFoto: Divulgação
Livros, histórias e talentos ganham voz em mapeamento inédito da literatura macaense
Levantamento quer revelar escritores de Macaé, fortalecer autores locais e impulsionar novos projetos culturais na cidade
Praças ganham nova vida em Macaé com espaços de esporte, lazer e convivência
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