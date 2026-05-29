Mapeamento literário quer identificar escritores, valorizar obras locais e fortalecer a cultura em Macaé - Foto: Divulgação

Mapeamento literário quer identificar escritores, valorizar obras locais e fortalecer a cultura em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 29/05/2026 11:25

Macaé - Palavras que nasceram em gavetas, poemas escritos em silêncio, romances independentes e histórias que carregam a identidade de Macaé começam a ganhar espaço em uma iniciativa inédita voltada ao universo literário da cidade. A Secretaria Municipal de Cultura iniciou um amplo mapeamento para identificar escritores macaenses e autores residentes no município, reunindo informações sobre obras publicadas e a produção literária local.

A proposta vai além de um simples cadastro. O levantamento pretende construir um retrato atualizado da literatura produzida em Macaé, abrindo caminho para futuras políticas públicas de incentivo à leitura, feiras literárias, editais culturais, aquisição de livros e projetos voltados exclusivamente aos autores da cidade.

O formulário online solicita informações atualizadas dos escritores, incluindo dados pessoais, obras publicadas, valores de capa dos livros e detalhes sobre as produções literárias. A participação dos autores é considerada fundamental para ampliar a visibilidade do setor e fortalecer o mercado editorial local.

A iniciativa também busca aproximar escritores, coletivos culturais, editoras independentes e agentes da área literária, criando uma rede de valorização da produção artística macaense.

A secretária municipal de Cultura, Waleska Freire, destacou que o projeto representa um passo importante para preservar a memória cultural da cidade e incentivar novos talentos.

Segundo ela, cada autor carrega narrativas que ajudam a contar a história de Macaé sob diferentes perspectivas, conectando experiências, territórios e vivências que muitas vezes permanecem invisíveis ao grande público.

O mapeamento também surge como oportunidade para escritores independentes que ainda enfrentam dificuldades para divulgar seus trabalhos e alcançar leitores dentro e fora da cidade.

A Secretaria de Cultura reforça que o formulário continua disponível e pede apoio na divulgação entre escritores, coletivos literários e profissionais ligados ao setor cultural.