Receita própria de Macaé cresce e compensa queda nos royaltiesFoto: Douglas Smmithy
Arrecadação ganha força em Macaé e cidade reduz dependência dos royalties do petróleo
Crescimento da receita própria impulsiona as contas municipais e reforça estratégia de diversificação econômica
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Hambúrguer, arte e música transformam os Cavaleiros no ponto de encontro mais saboroso do feriadão
Festival reúne gastronomia, cultura urbana, dança e atrações para toda a família em um dos eventos mais aguardados do calendário de Macaé
Praças ganham nova vida em Macaé com espaços de esporte, lazer e convivência
Bairros recebem academias, brinquedos e áreas modernas que prometem transformar a rotina de crianças, jovens e idosos
Livros, histórias e talentos ganham voz em mapeamento inédito da literatura macaense
Levantamento quer revelar escritores de Macaé, fortalecer autores locais e impulsionar novos projetos culturais na cidade
Serpentes surpreendem trabalhadores e mobilizam resgates da Guarda Ambiental em Macaé
Jiboia de quase dois metros e outra espécie silvestre foram encontradas em empresas nos bairros Barreto e Lagomar
Cerco da Polícia Civil termina com prisão de suspeito de tráfico em Macaé
Investigação no bairro Barramares identificou movimentação intensa de venda de drogas e levou agentes até terreno usado para esconder entorpecentes
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