Defesa Civil acompanha as condições climáticas e mantém equipes de prontidão durante todo o período de instabilidade - Foto: Douglas Smmithy

Defesa Civil acompanha as condições climáticas e mantém equipes de prontidão durante todo o período de instabilidadeFoto: Douglas Smmithy

Publicado 07/08/2026 10:21

Macaé - Rajadas de vento que podem ganhar força ao longo do fim de semana colocaram Macaé em estado de atenção. A Defesa Civil emitiu um Rajadas de vento que podem ganhar força ao longo do fim de semana colocaram Macaé em estado de atenção. A Defesa Civil emitiu um alerta preventivo após a previsão de mudanças nas condições meteorológicas provocadas pela aproximação e passagem de uma frente fria associada a um sistema de baixa pressão, cenário que poderá provocar ventos de intensidade moderada a forte entre esta sexta-feira (7) e domingo (9).

O aviso tem como objetivo orientar a população para que adote medidas de prevenção, especialmente em áreas mais expostas aos ventos. Entre as principais recomendações estão evitar permanecer próximo a árvores, estruturas metálicas, placas, andaimes, coberturas frágeis e objetos que possam ser deslocados pela força do vento.

O órgão também alerta motoristas para que redobrem a atenção nas vias, principalmente em trechos abertos e durante momentos de maior intensidade das rajadas. Proprietários de imóveis devem verificar telhados, calhas, toldos e demais estruturas que possam sofrer danos ou oferecer riscos.

Enquanto as condições climáticas permanecem sob acompanhamento, equipes da Defesa Civil seguem mobilizadas em regime de plantão permanente para monitorar a evolução do tempo e atender eventuais ocorrências em qualquer região do município.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou pelo WhatsApp (22) 99103-4275. O órgão reforça que a comunicação rápida é fundamental para agilizar o atendimento e minimizar possíveis impactos causados pelas condições meteorológicas.

A orientação é que os moradores acompanhem apenas os canais oficiais de informação e permaneçam atentos às atualizações divulgadas durante todo o período de instabilidade previsto para a cidade.