Defesa Civil acompanha as condições climáticas e mantém equipes de prontidão durante todo o período de instabilidadeFoto: Douglas Smmithy
Frente fria coloca Macaé em alerta para ventos fortes neste fim de semana
Defesa Civil intensifica monitoramento e orienta moradores a redobrarem os cuidados diante da previsão de rajadas entre sexta-feira e domingo
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Morador de Macaé é preso ao tentar embarcar armado em voo no Galeão
Revólver calibre 32 e seis munições foram encontrados durante a inspeção de segurança; passageiro seguia para Curitiba e acabou autuado em flagrante pela Polícia Federal
Backlog de US$ 1,8 bilhão impulsiona Foresea e fortalece operações offshore em Macaé
Companhia consolida três anos de crescimento, amplia operação, investe na modernização da frota e reforça a posição de Macaé como um dos principais polos da indústria de óleo e gás do país
CriaSana concentra cinema, cultura popular e esporte em programação gratuita que movimenta a serra de Macaé
Projeto Giro Cultural segue até esta quinta-feira com atividades para todas as idades, reforçando o acesso à cultura, ao lazer e à convivência comunitária na região serrana
Voos diretos para Guarulhos vão ampliar a conectividade e impulsionar Macaé
Nova operação da LATAM, prevista para fevereiro de 2027, aproxima o município de centros financeiros, fortalece o ambiente de negócios e impulsiona o turismo corporativo
Corrida Lilás vai mobilizar Macaé no combate à violência contra a mulher
Evento encerrará a programação do Agosto Lilás com expectativa de reunir mais de mil participantes em uma mobilização que unirá esporte, saúde e defesa dos direitos femininos
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