Chuva intensa altera a rotina da cidade e mantém equipes em alerta para ocorrênciasFoto: Douglas Smmithy
Chuva mantém Macaé em atenção e Defesa Civil orienta moradores
Acumulado elevado nas últimas horas e previsão de novos temporais pedem cautela e cuidados simples no dia a dia
Macaé enfrenta fortes chuvas, registra alagamentos e reforça monitoramento
Defesa Civil acompanha ocorrências após alto volume de chuva em 24 horas, sem vítimas ou desabrigados
Janeiro Branco convida Macaé a cuidar da mente e fortalecer vínculos
Campanha amplia ações de conscientização, reforça rede de apoio e aposta no diálogo para promover saúde emocional
Chuvas acendem alerta e reforçam combate ao Aedes em Macaé
Com bairros mais úmidos e risco maior de focos, ações ganham reforço e chamam moradores para a linha de frente da prevenção
Vila do Papai Noel se despede com noite de música, dança e emoção em Macaé
Encerramento do Natal Magia reúne famílias, artistas locais e apresentações especiais neste domingo
Silêncio vira regra nas praias de Macaé para garantir descanso e convivência
Novo decreto em vigor proíbe caixas de som na areia e na orla, reforça fiscalização e busca preservar o bem-estar de moradores e visitantes
