Chuva intensa altera a rotina da cidade e mantém equipes em alerta para ocorrênciasFoto: Douglas Smmithy

Publicado 05/01/2026 13:34

Macaé - Macaé atravessa dias de atenção redobrada por causa do volume de chuva registrado nas últimas 96 horas. A combinação de umidade intensa sobre a região mantém o município em alerta, com previsão de instabilidade ao longo desta segunda-feira. O cenário exige cuidado, especialmente em áreas com histórico de alagamentos e próximos a encostas.

Dados da Defesa Civil indicam possibilidade de pancadas de chuva moderada a forte a qualquer momento do dia. Entre terça e quarta-feira, a tendência aponta para precipitações mais fracas, mas ainda suficientes para provocar transtornos pontuais. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, os volumes podem variar entre 20 e 30 milímetros por hora, com acumulados diários que chegam a 50 milímetros.

Esse quadro favorece alagamentos isolados, elevação do nível de rios e impacto no trânsito urbano. Por isso, a orientação é reduzir deslocamentos desnecessários e redobrar a atenção nas ruas. Em casa, medidas simples ajudam a evitar riscos, como fechar portas e janelas, desligar o gás e manter objetos longe de locais altos. Em caso de falta de energia, o uso de lanternas é mais seguro do que velas.

Nas ruas, a recomendação é evitar áreas alagadas, não se abrigar sob árvores, manter distância de fios rompidos e suspender atividades ao ar livre. Em situações de emergência, o contato com a Defesa Civil deve ser imediato pelo telefone 199 ou pelo WhatsApp 99103-4275.