Campanha Janeiro Branco mobiliza ações de cuidado, diálogo e promoção da saúde mental em MacaéFoto: Douglas Smmithy

Publicado 04/01/2026 19:12

Macaé - Macaé abre o ano com um convite direto à reflexão e ao cuidado: olhar para a saúde mental como parte essencial da qualidade de vida. A campanha Janeiro Branco chega à cidade com ações voltadas à conscientização, à informação e ao fortalecimento da rede de apoio emocional, em um período simbólico de recomeços e novos propósitos.

A iniciativa mobiliza equipes da Atenção Básica, Saúde Mental e Vigilância em Violências e Acidentes, com atividades educativas, distribuição de material informativo e estímulo à notificação de casos nas unidades de saúde. A proposta é tornar visível o sofrimento psíquico, ampliar o conhecimento sobre a realidade local e garantir acesso a direitos e políticas públicas mais eficazes.

O foco da campanha vai além do atendimento clínico. A mensagem central é clara: cuidar da mente também ajuda a prevenir situações de violência, exclusão e vulnerabilidade. Estudos apontam que experiências de violência, especialmente na infância, estão fortemente associadas a quadros de ansiedade, depressão e estresse pós-traumático ao longo da vida. Ao mesmo tempo, especialistas reforçam que pessoas com transtornos mentais são, na maioria das vezes, vítimas e não causadoras de violência, o que torna o combate ao estigma parte fundamental da ação.

A rede municipal oferece atendimento de portas abertas em serviços como o Núcleo de Saúde Mental, os Centros de Atenção Psicossocial para crianças, adolescentes e adultos, além de espaços de convivência que utilizam arte, música e atividades coletivas como ferramentas terapêuticas. Equipes multiprofissionais realizam escuta qualificada, atendimentos individuais e em grupo, fortalecendo vínculos comunitários e promovendo prevenção.

Dentro da programação do Janeiro Branco, a campanha também aposta no cuidado desde cedo. A colônia de férias Conviver Feliz, voltada ao público infantojuvenil, surge como resposta aos altos índices de sofrimento emocional identificados nessa faixa etária, oferecendo acolhimento, convivência e atividades que estimulam o bem-estar.

Em Macaé, o Janeiro Branco reforça uma mensagem simples e necessária: saúde mental importa, deve ser cuidada com atenção e faz parte da construção de uma cidade mais humana, segura e solidária.