Com o aumento das chuvas nos últimos dias, a Secretaria de Saúde vai intensificar as ações - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 04/01/2026 19:11

Macaé - O aumento das chuvas em Macaé ligou o sinal de atenção para um velho conhecido da população: o mosquito Aedes aegypti. Diante do cenário típico do verão, quando a água parada se multiplica e acelera o ciclo do inseto, ações de combate e prevenção passaram a ser intensificadas em bairros, localidades e distritos do município.

A preocupação não é à toa. O período chuvoso cria o ambiente ideal para a proliferação do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, doenças que exigem vigilância constante. Para conter o avanço, equipes de Vigilância Ambiental ampliam as visitas domiciliares, orientam moradores, eliminam focos e reforçam o trabalho educativo, levando informação de porta em porta.

A estratégia aposta na soma de esforços. Técnicos fazem o trabalho em campo, mas a colaboração da população é decisiva para reduzir riscos. Atitudes simples no dia a dia seguem como as principais aliadas: eliminar água acumulada em pratos de plantas, manter caixas d’água bem vedadas, guardar garrafas com a boca para baixo, limpar calhas e ralos, fechar bem as lixeiras e evitar qualquer recipiente que possa virar criadouro.

O alerta também vale para os sintomas. Febre alta, dores no corpo, dor de cabeça e mal-estar devem ser levados a sério. Ao perceber sinais suspeitos, a orientação é procurar a unidade de saúde mais próxima para avaliação e atendimento adequado.

Cuidar da própria casa é um gesto simples, mas com impacto coletivo. No combate ao Aedes, pequenas atitudes diárias ajudam a proteger famílias inteiras e fortalecem a saúde pública da cidade.