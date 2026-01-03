Apresentações culturais marcam a despedida da Vila do Papai Noel e encerram o Natal Magia Macaé - Foto: Divulgação

Publicado 03/01/2026 16:33

Macaé - A Vila do Papai Noel chega ao último capítulo neste domingo (4), e se despede do público com uma programação pensada para celebrar encontros, talentos e memórias construídas ao longo da temporada natalina em Macaé. Das 17h às 23h, música e dança tomam conta do espaço, marcando o encerramento oficial do Natal Magia Macaé em clima de afeto e gratidão.

A despedida começa às 17h, com música lounge de temática natalina, criando o clima para uma noite leve e acolhedora. Às 19h, o palco ganha movimento com as apresentações das escolas de dança La Danza, Maison e Elos, que levam ao público uma encenação musical inspirada no espetáculo Frozen, unindo coreografia, interpretação e encantamento.

A partir das 20h, a trilha sonora da noite fica por conta de Zé Rangel Instrumental, com o projeto Pelos Caminhos da Bossa Jazz. Com mais de 30 anos de carreira, o músico apresenta um repertório que revisita clássicos da Bossa Nova e da Música Popular Brasileira, reinterpretados com a linguagem da música instrumental e do jazz. Clarinetista, saxofonista e claronista, Zé Rangel é reconhecido pela pesquisa sonora e pela ligação histórica com a Sociedade Musical Nova Aurora, onde iniciou sua formação ainda criança.

No palco, o artista divide a cena com Diego Moreira na bateria, Rúben Pereira no violão, Willer Bechara na guitarra e Haide Vasconcelos no baixo. Além dos palcos, Zé Rangel também atua como compositor, professor de música e luthier, ampliando sua contribuição para a cultura e a formação musical.

Ao longo da temporada, iniciada no fim de novembro, a Vila do Papai Noel se consolidou como espaço de convivência e lazer para famílias, oferecendo atrações como patinação, o Expresso Encantado, piano gigante interativo e o tradicional registro fotográfico com o Papai Noel. O encerramento simboliza não apenas o fim da programação, mas a celebração de um projeto que aproximou o público da arte e valorizou artistas de diferentes linguagens.