Apresentações culturais marcam a despedida da Vila do Papai Noel e encerram o Natal Magia Macaé Foto: Divulgação
Vila do Papai Noel se despede com noite de música, dança e emoção em Macaé
Encerramento do Natal Magia reúne famílias, artistas locais e apresentações especiais neste domingo
Silêncio vira regra nas praias de Macaé para garantir descanso e convivência
Novo decreto em vigor proíbe caixas de som na areia e na orla, reforça fiscalização e busca preservar o bem-estar de moradores e visitantes
Macaé acelera no emprego e vira referência nacional na geração de vagas formais
Dados do Caged colocam o município entre os maiores criadores de empregos do país em 2025
Vigilância Ambiental reforça ações contra mosquitos em bairros de Macaé
Fumacê ao amanhecer, fiscalização e controle do Culex intensificam prevenção e proteção à saúde da população
Trânsito de Macaé entra em operação especial para garantir Réveillon seguro e sem travamentos
Intervenções começam cedo, mudam rotas em pontos estratégicos e buscam fluidez para moradores e turistas na virada do ano
Macaé entra em clima de grande virada e se consolida como destino forte do Réveillon no litoral
Shows nacionais, fogos de baixo impacto sonoro e megaestrutura de serviços prometem uma noite segura, organizada e emocionante
