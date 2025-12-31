Réveillon em Macaé terá shows de Roupa Nova e Pixote, queima de fogos e esquema especial de serviços - Foto: Divulgação

Publicado 31/12/2025 15:27

Macaé - Macaé se prepara para viver uma das maiores viradas de ano de sua história, unindo música, organização e cuidado com as pessoas. A cidade aposta em uma programação diversificada, com atrações nacionais, queima de fogos planejada e uma ampla operação integrada de mobilidade, segurança, saúde, assistência social e limpeza urbana para receber moradores e milhares de visitantes.

O Réveillon será marcado por dois grandes palcos. Na Praia dos Cavaleiros, o público acompanha o show do Roupa Nova, grupo que atravessa gerações com sucessos consagrados. Já na Praia da Barra, a animação fica por conta do Pixote, levando o clima do pagode para a virada do ano. Na região serrana, o distrito do Sana também entra no roteiro da festa, com apresentações musicais no espaço CriaSana, garantindo opção para quem prefere celebrar em meio à serra.

A queima de fogos será um dos pontos altos da noite. O espetáculo pirotécnico terá 12 minutos de duração, com balsas posicionadas no alto-mar, três nos Cavaleiros e uma na Barra. Ao todo, serão utilizadas oito toneladas de fogos, com dezenas de efeitos visuais e redução de cerca de 20 por cento no nível de ruído, reforçando o cuidado com crianças, idosos, pessoas sensíveis ao som e animais.

A cidade vive expectativa de recordes. A rede hoteleira opera próxima da lotação máxima e ônibus de turismo chegam diariamente, refletindo o impacto positivo do Réveillon na economia local. Restaurantes, bares e comércio em geral já sentem o aumento no movimento, fortalecendo empregos e renda neste período.

A programação começa cedo e segue organizada. Nos Cavaleiros, o público confere show de abertura com Érica Carvalho, enquanto Sarah Freitas se apresenta na Barra. No primeiro dia de 2026, a Praia dos Cavaleiros recebe mais uma atração com o projeto Som do Verão, ampliando as opções para moradores e turistas.

Para garantir conforto e segurança, uma grande operação de mobilidade foi montada, com cerca de 200 ônibus em circulação, incluindo veículos extras durante a madrugada. O Terminal Central funcionará sem interrupção, ligando os pontos de festa aos bairros. Agentes de trânsito atuam com bloqueios, desvios e fiscalização reforçada nas áreas de maior fluxo.

A área da saúde também recebe atenção especial. Postos médicos, ambulâncias e equipes completas estarão distribuídos nos principais pontos de concentração de público, com médicos, enfermeiros, técnicos e viaturas básicas e avançadas. O atendimento foi planejado para funcionar antes, durante e após a virada, assegurando resposta rápida em qualquer ocorrência.

A segurança contará com cerca de 100 guardas municipais, viaturas espalhadas por pontos estratégicos e atuação integrada com as polícias Militar e Civil. O patrulhamento preventivo se estende aos bairros, reforçando a sensação de tranquilidade em toda a cidade.

A limpeza urbana terá operação especial, com mais de 460 trabalhadores atuando nas orlas e áreas de maior circulação. A previsão é de praias limpas ainda na manhã do dia 1º, mantendo o cuidado com os espaços públicos mesmo após a festa.

Com planejamento, estrutura e diversidade de atrações, Macaé mostra que sabe receber bem, cuidar da cidade e oferecer uma virada de ano organizada, segura e acolhedora. A expectativa é de um Réveillon marcado por alegria, movimento intenso e a certeza de que a cidade está preparada para grandes eventos.