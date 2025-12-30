Almoço especial marca a virada do ano no Restaurante Popular de Macaé, com acolhimento e comida de qualidade - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 30/12/2025 15:07

Rio das Ostras - O último dia do ano ganha outro significado para quem enfrenta a vulnerabilidade social em Macaé. A cidade oferece, nesta quarta-feira (31), um almoço especial de Réveillon no Restaurante Popular Andréa Vasconcellos Meirelles, no bairro Aroeira, levando acolhimento e dignidade à mesa de pessoas em situação de rua e famílias que mais precisam.

A ação disponibiliza mil refeições, servidas das 11h às 13h, com cardápio diferenciado para marcar a virada do ano. No dia 1º de janeiro, o equipamento não funcionará. A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Macaé, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Acessibilidade e Economia Solidária.

Mais do que alimentar, o gesto simboliza cuidado e respeito. A secretária Nayara Ribas destaca que a proposta é fortalecer vínculos e garantir segurança alimentar em um momento de reflexão e esperança.

O almoço integra a rede de proteção social do município, que inclui serviços como o Centro POP, com banho, alimentação, oficinas, atendimento multiprofissional e encaminhamentos para abrigos e serviços de saúde.

O Restaurante Popular fica na Rua Gastão Henrique Schueler, 153, Aroeira.