Painel de vagas reúne oportunidades em diferentes setores e reforça o aquecimento do mercado de trabalho em Macaé no fim do ano - Foto: Ilustração

Painel de vagas reúne oportunidades em diferentes setores e reforça o aquecimento do mercado de trabalho em Macaé no fim do anoFoto: Ilustração

Publicado 29/12/2025 11:49

Macaé - O mercado de trabalho ganha fôlego extra na reta final do ano em Macaé. A última semana de dezembro começa com 450 oportunidades de emprego distribuídas entre setores estratégicos da economia local, abrindo portas para quem busca recolocação, primeiro trabalho ou mudança de área antes da virada do calendário.

As vagas contemplam níveis variados de escolaridade e experiência, com destaque para comércio, indústria, serviços, offshore, construção civil, alimentação, logística e área administrativa. Funções como operador de loja, servente, vendedor, repositor, balconista, mecânico, eletricista, soldador, pedreiro, pintor, montador de andaimes e operador de máquinas fazem parte da lista.

O setor offshore concentra um dos maiores volumes de oportunidades, com destaque para cozinheiro marítimo, saloneiro, taifeiro e padeiro offshore. Já o comércio segue aquecido, com demanda por operadores de caixa, vendedores e gerentes de loja, refletindo o movimento típico de fim de ano.

Os interessados podem consultar a relação completa no portal oficial do município ou comparecer à Central do Trabalhador, no Edifício Comercial Lotus, na Avenida Nossa Senhora da Glória, 1181, Praia Campista, das 8h às 17h. Quem não encontrar uma vaga compatível pode realizar cadastro online para futuras seleções.