Painel de vagas reúne oportunidades em diferentes setores e reforça o aquecimento do mercado de trabalho em Macaé no fim do anoFoto: Ilustração
Emprego na virada: Macaé encerra o ano com 450 vagas abertas
Oportunidades alcançam comércio, offshore, serviços e construção, com chances para diferentes perfis profissionais
Carreta tombada trava acesso no Trevo das Bandeiras e muda rotina de motoristas em Macaé
Acidente interdita trechos da Linha Verde e exige rotas alternativas na manhã desta segunda-feira
Natal Magia transforma a orla de Macaé em palco de grandes espetáculos
Tributo a Roberto Carlos, Abba Experience e O Rei Leão movimentam a Vila do Noel na Praia Campista
Macaé encerra o ano com obras que mudam a rotina da cidade
Macrodrenagem em área crítica e escola revitalizada no Lagomar marcam a última semana de entregas
Flagra na madrugada expõe moto adulterada e interrompe fuga no Lagomar
Abordagem da PM apreende veículo irregular e encaminha adolescentes à delegacia em Macaé
Macaé entra em clima de virada com shows nacionais, fogos no mar e operação especial de serviços
Roupa Nova e Pixote comandam a festa em praias diferentes, enquanto cidade reforça saúde, mobilidade, segurança e limpeza para receber moradores e turistas
