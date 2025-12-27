Obra de macrodrenagem e escola revitalizada integram as entregas da última semana do ano em Macaé - Foto: Ilustração

Publicado 27/12/2025 21:50

Macaé - Macaé fecha o ano com intervenções que mexem diretamente com o dia a dia da população. Obras esperadas há anos saem do papel e passam a integrar a paisagem urbana, unindo infraestrutura e educação em uma mesma agenda. A cidade entrega, nesta semana, a conclusão de um trecho estratégico de macrodrenagem e a revitalização de uma grande unidade escolar, ações que dialogam com prevenção, mobilidade, ensino e qualidade de vida.

A primeira entrega acontece na segunda-feira (29), às 17h, na região da Elevatória Télio Barreto, próxima ao Morro de Santana. O local concentra uma das frentes mais importantes do sistema de macrodrenagem do município, em um ponto historicamente afetado por alagamentos. O trecho finalizado abrange as ruas de Santana e Tenente Coronel Amado, áreas conhecidas pelos transtornos causados pelas chuvas fortes.

A obra conclui 126 metros de uma nova galeria de macrodrenagem, com cinco metros de largura e dois metros e meio de altura. A estrutura amplia de forma significativa a capacidade de escoamento da água da chuva, reduzindo riscos de alagamentos, prejuízos materiais e impactos na mobilidade urbana. A intervenção integra um amplo pacote de macrodrenagem em andamento no município, considerado um dos maiores do estado do Rio de Janeiro.

Segundo o prefeito Welberth Rezende, o conjunto de obras atende a diferentes regiões da cidade e responde a demandas antigas da população. Ele destaca que as frentes de trabalho incluem sistemas de drenagem, bombeamento e intervenções complementares em bairros como Campo D’Oeste e Sol y Mar, além de outras áreas que sofrem com o excesso de água em períodos chuvosos.

O secretário de Obras, Felipe Bastos, reforça que o impacto da intervenção vai além da engenharia. Para ele, a obra representa mais segurança para quem mora e circula pela região, além de valorização urbana e prevenção de danos causados por enchentes.

No dia seguinte, terça-feira, 30, às 9h, a agenda muda o foco para a educação. A programação prevê a entrega da obra de revitalização do Colégio Estadual Carlos Walter Marinho Campos, localizado no bairro Lagomar. A unidade escolar, referência na região, passa a contar com uma estrutura renovada e mais adequada para receber alunos e profissionais da educação.

O colégio possui 20 salas de aula, com cerca de 50 metros quadrados cada, e capacidade para atender até 700 estudantes por turno. O prédio, de três pavimentos, conta ainda com quadra poliesportiva e áreas de apoio. A obra contemplou a recuperação completa das salas, banheiros, cozinha, copa e vestiários, além da modernização das redes elétrica, hidráulica e hidrossanitária.

A requalificação também incluiu melhorias no entorno da escola, com pavimentação em lajotas de concreto, áreas ajardinadas, bicicletário e ampliação da quadra, criando um ambiente mais seguro, funcional e acolhedor para alunos, professores e toda a comunidade escolar.

De acordo com o secretário de Educação, Matias Mendes, a unidade está pronta para iniciar um novo ciclo. Ele afirma que a estrutura atende às necessidades pedagógicas atuais e fortalece a rede pública, ampliando a capacidade de atendimento e oferecendo melhores condições de ensino e aprendizagem.

As entregas desta semana simbolizam mais do que o encerramento de obras. Representam um fechamento de ano com resultados concretos, obras visíveis e impacto direto na vida das pessoas, conectando infraestrutura urbana e educação como pilares do desenvolvimento de Macaé.