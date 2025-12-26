Entorpecentes apreendidos durante ação do Segurança Presente em área monitorada de Macaé - Foto: Divulgação

Publicado 26/12/2025 15:42

Macaé - O policiamento do programa Segurança Presente de Macaé retirou mais entorpecentes de circulação durante uma ação de rotina realizada nesta semana. A ocorrência aconteceu durante patrulhamento preventivo, quando a equipe identificou movimentação suspeita em uma área monitorada.

Segundo informações apuradas no local, um homem em uma motocicleta preta chamou a atenção dos agentes ao demonstrar nervosismo ao perceber a aproximação da viatura. O suspeito deixou o local rapidamente, antes de ser abordado, seguindo em direção desconhecida.

Diante da atitude, os agentes realizaram uma varredura detalhada na área. Durante a busca, foi encontrada uma sacola escondida em um poste de iluminação pública. No interior, havia diversos materiais entorpecentes prontos para comercialização.

Todo o material apreendido foi recolhido e encaminhado à 123ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. A ação integra o trabalho contínuo do Segurança Presente, que atua de forma preventiva para coibir o tráfico de drogas e reforçar a sensação de segurança em diferentes pontos da cidade.