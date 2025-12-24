Estandes da Feira de Artesanato atraem moradores e turistas no calçadão da Praia dos Cavaleiros - Foto: Ilustração

Estandes da Feira de Artesanato atraem moradores e turistas no calçadão da Praia dos CavaleirosFoto: Ilustração

Publicado 24/12/2025 13:12

Macaé - O calçadão da Praia dos Cavaleiros ganhou novos sentidos neste fim de semana. Entre o som do mar e o movimento de moradores e turistas, a Feira de Artesanato transformou o passeio à beira-mar em oportunidade de comprar presentes, valorizar o feito à mão e apoiar talentos locais, tudo no mesmo espaço.

Com cerca de 25 estandes, a feira apresenta uma diversidade que chama atenção logo no primeiro olhar. Moda praia, bijuterias em aço e crochê, amigurumis, roupas artesanais, filtros dos sonhos, souvenirs de Macaé, bolsas, peças decorativas em madeira, pontilhismo, quadros pintados à mão, acessórios infantis, costura criativa, chinelos personalizados e aromatizadores dividem espaço e histórias com o público.

A programação segue neste sábado até as 21h e no domingo, das 10h às 20h. Na segunda-feira, o funcionamento será das 10h às 20h. A feira retorna entre os dias 26 e 30 de dezembro, com horários estendidos para atender à alta temporada e às compras de fim de ano.

Quem passa pelo local aprova a iniciativa. O músico Ulisses Nascimento aproveitou para antecipar os presentes da família. “Tem muita coisa bonita, preços acessíveis e artesãos muito talentosos. Vale a pena”, contou. Para a artesã Geilce Barbosa, da Bella Artesanatos, o período é estratégico. “O Natal e o verão ajudam nas vendas, mas o mais importante é mostrar o talento de quem produz em Macaé”, destacou.

Criado em 2017, o Polo de Artesanato de Macaé reúne atualmente 82 artesãos, que se revezam nos estandes e fortalecem a economia criativa da cidade. A feira é organizada pelo Polo, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura, e mais informações podem ser encontradas no site oficial da entidade.