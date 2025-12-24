Estandes da Feira de Artesanato atraem moradores e turistas no calçadão da Praia dos CavaleirosFoto: Ilustração
Calçadão vira vitrine de talentos e presentes na Praia dos Cavaleiros
Feira de Artesanato reúne criatividade local, opções de Natal e clima de verão em Macaé
Servidor no centro da gestão: Macaé apresenta diretrizes e lança Escola do Servidor
Nova política aposta em capacitação, valorização humana e uso do talento interno para fortalecer o serviço público
Rede municipal inicia remanejamento de profissionais para organizar o ano letivo
Processo define vagas, ajusta equipes e prepara escolas de Macaé para 2025 e 2026
Macaé avança com obras que mudam a rotina da cidade
Drenagem, escolas e infraestrutura entram na agenda de entregas da próxima semana
Venda de drogas à luz do dia termina com prisão no Bosque Azul
Suspeito foi flagrado durante ação policial em área monitorada e levado para a 123ª DP
Da pista do bairro ao topo do Brasil: Sillas Andrade faz Macaé voar no BMX
Atleta macaense conquista a Taça Brasil e lidera o Ranking Nacional de BMX 2025 na categoria sub-23
