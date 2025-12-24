Profissionais da Educação participam do processo que reorganiza equipes nas escolas da rede municipal - Foto: Douglas Smmithy

Profissionais da Educação participam do processo que reorganiza equipes nas escolas da rede municipalFoto: Douglas Smmithy

Publicado 24/12/2025 13:12

Macaé - Os profissionais da rede municipal de ensino começaram a semana com uma pauta decisiva para o próximo ano letivo. Macaé deu início aos procedimentos de remanejamento de servidores da Educação, etapa fundamental para ajustar equipes, preencher vagas reais e temporárias e garantir o funcionamento das unidades escolares.



O processo segue um cronograma oficial e atende diferentes grupos da Secretaria Municipal de Educação. As inscrições ocorrem de forma on-line, com links enviados às escolas por meio de ofício digital, e permanecem abertas até esta quarta-feira. O objetivo é assegurar transparência, organização e equilíbrio na distribuição dos profissionais.



Participam do remanejamento professores das categorias A e C, orientadores pedagógicos e educacionais, auxiliares de serviços escolares, auxiliares de serviços gerais, porteiros e profissionais ligados à educação inclusiva, como docentes do Atendimento Educacional Especializado e intérpretes de Libras. Servidores recém-convocados pelo concurso público também integram o processo e devem seguir as regras previstas em edital.



Entre os critérios adotados está a antiguidade no cargo, respeitando a ordem de posse na administração municipal. No caso dos novos concursados, vale a ordem de convocação publicada em Diário Oficial. Profissionais em férias ou licença precisam realizar a inscrição normalmente, já que todo o procedimento ocorre pela internet.



A atenção à educação inclusiva também aparece como prioridade. Auxiliares que atuam diretamente no apoio a estudantes com deficiência podem optar por participar ou não do remanejamento. Quem escolher permanecer nessas funções terá prioridade para continuar na mesma unidade, preservando o vínculo e a continuidade do atendimento.



Após a conclusão das etapas, os profissionais remanejados deverão se apresentar nas escolas no início de fevereiro de 2026, data reservada para a organização do trabalho pedagógico e administrativo. Recursos sobre classificação poderão ser apresentados por e-mail, dentro dos prazos definidos.



Com o remanejamento, a rede municipal busca alinhar pessoas, espaços e demandas, criando as condições necessárias para um início de ano letivo mais organizado e eficiente.









