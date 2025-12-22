Loja da BRK no Centro de Macaé terá funcionamento suspenso durante os feriados de fim de ano - Foto: Divulgação

Loja da BRK no Centro de Macaé terá funcionamento suspenso durante os feriados de fim de anoFoto: Divulgação

Publicado 22/12/2025 11:08

Macaé - Os feriados de Natal e Réveillon alteram o atendimento presencial da BRK em Macaé e exigem planejamento dos clientes que precisam dos serviços da concessionária. A loja localizada na Rua Dr. Júlio Olivier, no Centro, permanece fechada nos dias 24, 25 e 26 de dezembro, além de 31 de dezembro e 1º de janeiro.

Nessas mesmas datas, o atendimento via WhatsApp também não funciona. Para evitar transtornos, a concessionária reforça o uso dos canais remotos, que seguem ativos e garantem acesso aos principais serviços sem a necessidade de deslocamento.

O call center 0800 771 0001 opera normalmente durante todo o período, assim como a Agência Virtual Minha BRK, disponível pelo aplicativo e pelo site oficial. Por esses canais, é possível emitir segunda via da conta, solicitar religação de água, informar vazamentos na rede de esgoto, acompanhar o cronograma de leitura, aderir ao débito automático e ajustar a data de vencimento da fatura.

A orientação é que os clientes priorizem o autoatendimento, que oferece rapidez e praticidade mesmo em dias de feriado. A estrutura digital foi ampliada justamente para garantir continuidade no suporte à população.

Já as atividades operacionais da BRK seguem sem interrupção. Serviços essenciais, como coleta e tratamento de esgoto, funcionam 24 horas por dia, com equipes de plantão atuando em toda a área de concessão, inclusive durante o Natal e o Ano-Novo.