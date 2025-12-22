Praias de Macaé recebem shows, fogos no mar e público animado para a chegada de 2026Foto: Ilustração
Praias de Macaé recebem shows, fogos no mar e público animado para a chegada de 2026
Auto de Natal retorna a Macaé após 13 anos e emociona público na Vila do Noel
Espetáculo gratuito une arte, fé e memória coletiva no Natal Magia e promete reacender uma tradição cultural da cidade
Virada do ano em Macaé terá shows nacionais, fogos no mar e regras para tendas nas praias
Cadastro para uso de tendas segue até terça-feira, dia 30, e garante organização na orla durante o réveillon
Atletas de Macaé se encontram, trocam histórias e reforçam sonhos com o Bolsa Atleta
Programa reúne centenas de esportistas, valoriza trajetórias de superação e consolida Macaé como referência no esporte
Patrulhamento no Aeroporto termina com prisão por tráfico em Macaé
Ação do GAT do 32º BPM apreende cocaína, crack e maconha prontos para venda durante a noite
Banho de mar acessível volta a emocionar na Praia do Hollywood
Projeto Verão para Todos começou hoje pela manhã em Macaé e devolveu lazer, autonomia e inclusão a pessoas com mobilidade reduzida
Diploma, emoção e novos caminhos no Centro Municipal de Idiomas
Formatura celebra cinco anos de estudo e reforça o ensino de línguas como porta para oportunidades em Macaé
