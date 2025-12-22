Praias de Macaé recebem shows, fogos no mar e público animado para a chegada de 2026 - Foto: Ilustração

Praias de Macaé recebem shows, fogos no mar e público animado para a chegada de 2026Foto: Ilustração

Publicado 22/12/2025 11:08

Macaé - O réveillon em Macaé promete praias cheias, música conhecida do público e um clima de celebração à beira-mar. A virada de 31 de dezembro contará com shows de Roupa Nova, na Praia dos Cavaleiros, e Pixote, no Bar do Coco, além de queima de fogos lançada de balsas posicionadas no alto-mar. Para quem pretende montar tendas na areia, o prazo para cadastro termina na próxima terça-feira, dia 30.

A autorização é válida para toda a orla do município e deve ser solicitada presencialmente na Coordenadoria de Posturas, que funciona no Centro Administrativo Luiz Osório, na Avenida Presidente Sodré, 466, segundo andar, no Centro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. No ato do pedido, é necessário apresentar RG e CPF e informar o local desejado para a montagem da tenda.

A Prefeitura de Macaé orienta que a estrutura só seja instalada a partir das 17h do dia 31. As tendas devem ter, no máximo, três metros por três metros. Não será permitida a utilização de churrasqueiras, tochas, fogos de artifício e recipientes de vidro, inclusive para bebidas, com exceção de espumantes. Ao fim da festa, o responsável pelo cadastro deve recolher todo o lixo produzido no local.

A organização também reforça a atenção com as crianças. A recomendação é que estejam identificadas com nome completo, nome do responsável, endereço e telefone, medida simples que ajuda a evitar transtornos em meio à grande movimentação esperada.

A fiscalização ficará a cargo da Guarda Municipal e dos fiscais da Coordenadoria de Posturas. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 2765-8700, em horário comercial.

Com música, fogos e regras claras, Macaé se prepara para receber moradores e visitantes em uma virada de ano marcada pela alegria, segurança e respeito aos espaços públicos.

