Moradores utilizam Ecoponto para descartar corretamente papel, plástico, vidro e metalFoto: Divulgação

Publicado 21/12/2025 16:51

Macaé - Os moradores de Macaé passam a contar com mais opções para dar destino correto ao lixo reciclável e participar, de forma direta, da preservação ambiental. A cidade amplia a coleta seletiva com a instalação de novos Ecopontos, que já começam a mudar a relação da população com o descarte de resíduos.

Dois pontos já estão em funcionamento e recebem materiais recicláveis diariamente: um na entrada do bairro Pecado e outro na Praça Washington Luiz, no Centro. Os locais foram implantados para facilitar o acesso da população e estimular a separação do lixo de forma simples e organizada.

A rede de Ecopontos vai crescer nas próximas semanas. Estão em fase final de instalação unidades no Parque Aeroporto, na Praça da Ampra, no Lagomar, após o terminal, e em Córrego do Ouro, na Praça Principal. A proposta é descentralizar o serviço e alcançar diferentes regiões da cidade.

Nos Ecopontos, os moradores podem descartar papel, plástico, vidro e metal, desde que estejam limpos e secos. A orientação é que mesmo quem ainda não tenha um ponto próximo de casa comece a separar os recicláveis, utilizando os locais já disponíveis enquanto a rede é ampliada.

Além dos Ecopontos, a coleta seletiva porta a porta segue ativa em diversos bairros. Às segundas-feiras, o serviço atende São Marcos e Jardim Guanabara. Às terças, o Pecado. Às quartas, Jardim Santo Antônio, Nova Macaé e Jardim Vitória. Às quintas, Barreto, Barramares, Jardim Franco e Franco Plaza. Às sextas-feiras, Aroeira, Jardim Pinheiro, São Jorge, Santana e Santa Mônica.

Os materiais devem ser colocados na porta das residências até as 8h da manhã do dia da coleta, de preferência em sacolas claras ou caixas de papelão. A separação correta facilita o trabalho das equipes, fortalece a reciclagem e contribui para uma cidade mais limpa e sustentável.

A ampliação da coleta seletiva representa um passo importante para reduzir o volume de resíduos enviados aos aterros, estimular a consciência ambiental e envolver a população em uma mudança que começa dentro de casa.