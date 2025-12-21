Moradores utilizam Ecoponto para descartar corretamente papel, plástico, vidro e metalFoto: Divulgação
Ecopontos ampliam coleta seletiva e mudam a rotina do descarte em Macaé
Novos pontos facilitam o acesso da população à reciclagem e reforçam o cuidado com o meio ambiente em diferentes bairros
Diploma, emoção e novos caminhos no Centro Municipal de Idiomas
Formatura celebra cinco anos de estudo e reforça o ensino de línguas como porta para oportunidades em Macaé
Verão 2026 começa com operação integrada para reforçar segurança e ordem em Macaé
Forças de fiscalização e segurança alinham ações para enfrentar aumento de turistas e proteger moradores durante a alta temporada
Servidores no centro da estratégia: Macaé apresenta novo plano de gestão de pessoas
Encontro na Escola do Servidor reúne gestores e funcionários e aponta caminhos para valorização, capacitação e qualidade no atendimento à população
Projeto leva inclusão ao mar e devolve o verão a quem mais precisa em Macaé
Verão Para Todos começa neste domingo na Praia dos Cavaleiros com acesso assistido ao mar para pessoas com mobilidade reduzida
Diploma que abre portas marca formatura no Centro Municipal de Idiomas de Macaé
Após cinco anos de estudos, jovens concluem formação em línguas estrangeiras e celebram conquistas que ampliam sonhos, oportunidades e futuros
