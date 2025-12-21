Reunião definiu estratégias de fiscalização e segurança para o período mais movimentado do ano em Macaé - Foto: Divulgação

Reunião definiu estratégias de fiscalização e segurança para o período mais movimentado do ano em Macaé

Publicado 21/12/2025 16:50

Macaé - A cidade de Macaé entra no clima da alta temporada com um plano de ação definido para enfrentar o aumento no fluxo de moradores e turistas. As medidas da Operação Verão 2026 foram alinhadas nesta semana durante reunião que reuniu representantes das forças de segurança e órgãos de fiscalização, com início das ações marcado para este sábado (20) e atuação prevista até 1º de março de 2026.

O foco da operação é garantir segurança, mobilidade urbana, organização dos espaços públicos e preservação ambiental em pontos turísticos, praias, cachoeiras e áreas de grande circulação. Com o crescimento do movimento típico do verão, as equipes intensificam a presença nas ruas para reduzir irregularidades e ampliar a sensação de ordem.

Entre as frentes de atuação estão a fiscalização de bares, restaurantes e ambulantes, o controle de licenciamentos, a prevenção à perturbação do sossego e o acompanhamento das condições sanitárias. O objetivo é assegurar que o lazer ocorra de forma responsável, sem prejuízo ao meio ambiente e à convivência coletiva.

A operação reforça que não é permitido o uso de churrasqueiras e caixas de som em praias, lagoas, áreas de mata e cachoeiras. Também entram no radar veículos com equipamentos de som que ultrapassem os limites legais, além da atuação de ambulantes sem autorização. O policiamento será ampliado tanto no litoral quanto no distrito do Sana, áreas que concentram grande número de visitantes nesta época do ano.

Participam da Operação Verão equipes da Secretaria de Ordem Pública, Secretaria Executiva de Segurança, Guarda Municipal, Guarda Ambiental, CPROEIS, Defesa Civil, Turismo, Cultura, Ambiente e Sustentabilidade, Mobilidade Urbana e Vigilância Sanitária. As ações contam ainda com apoio da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, garantindo atuação conjunta e resposta rápida às demandas do período.

A expectativa é que a presença integrada das forças públicas contribua para um verão mais seguro, organizado e acolhedor, tanto para quem mora quanto para quem escolhe Macaé como destino.