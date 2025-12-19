Voluntários e agentes auxiliam participantes a entrarem no mar com cadeiras anfíbias na Praia dos Cavaleiros - Foto: Arquivo

Publicado 19/12/2025 10:48

Macaé - O mar como direito, o lazer como experiência possível e o verão como encontro. Macaé retoma neste domingo (21), uma iniciativa que transforma a orla em espaço de inclusão e afeto. O Projeto Verão Para Todos começa na Praia dos Cavaleiros e passa a oferecer, das 9h às 14h, acesso assistido ao mar para pessoas com mobilidade reduzida, sempre que as condições do tempo permitirem.

A ação utiliza cadeiras anfíbias e conta com o apoio direto de profissionais da Defesa Civil e voluntários capacitados. O objetivo é simples e potente: permitir que quem enfrenta limitações físicas volte a sentir a água do mar, o sal na pele e a liberdade que o verão costuma trazer. As atividades acontecem todos os domingos até 23 de março.

Para garantir segurança e qualidade no atendimento, a equipe passou por testes físicos e treinamentos específicos, com corrida na areia, natação, noções de primeiros socorros e simulações de resgate no mar. A preparação reforça o cuidado com cada participante e a responsabilidade envolvida na operação.

O projeto também cria um ambiente de troca e convivência. Histórias se cruzam, experiências são compartilhadas e vínculos se formam à beira-mar. Mais do que um banho assistido, a iniciativa promove integração social, autoestima e bem-estar, mostrando que acessibilidade vai além da estrutura e passa pelo olhar humano.