Obras da nova escola de Educação Infantil no distrito do Trapiche avançam e entram na reta finalFoto: Divulgação
Nova escola no Trapiche amplia acesso à Educação Infantil na serra de Macaé
Unidade entra na fase final de obras e integra pacote de investimentos que expande a rede municipal em diferentes bairros
Macaé se prepara para uma virada histórica com música, fogos e praias cheias de energia
Roupa Nova e Pixote comandam o Réveillon em dois palcos e prometem emoção, romantismo e muita celebração para receber 2026
Salário antecipado injeta R$ 94 milhões e anima fim de ano em Macaé
Pagamento de dezembro e segunda parcela do décimo terceiro saem juntos e beneficiam cerca de 17 mil servidores
Macaé vira palco de mobilização e petroleiros mantêm greve no Norte Fluminense
Categoria reforça paralisação em frente ao Portão de Cabiúnas e cobra proposta da Petrobrás para acordo coletivo
Chefia do Ministério Público conhece nova sede regional em Macaé
Visita do procurador-geral reforça diálogo com promotores e amplia integração entre municípios do Norte Fluminense
Luna ilumina o Natal Magia em Macaé
Espetáculo infantil e apresentação em Libras transformam a noite desta quinta na Praia Campista
