Obras da nova escola de Educação Infantil no distrito do Trapiche avançam e entram na reta final - Foto: Divulgação

Publicado 18/12/2025 10:48

Macaé - A região serrana de Macaé caminha para ganhar um novo espaço dedicado ao aprendizado, ao cuidado e às primeiras descobertas da infância. O distrito do Trapiche está prestes a receber uma escola de Educação Infantil, cuja obra entrou na fase final e tem entrega prevista ainda para 2025.

A nova unidade faz parte de um conjunto de investimentos voltados à ampliação do acesso à rede pública de ensino e à redução da demanda por vagas, especialmente em áreas mais afastadas do Centro. A proposta é aproximar a escola da comunidade, facilitar a rotina das famílias e oferecer um ambiente mais seguro e acolhedor para as crianças.

Além do Trapiche, outras frentes seguem em andamento no município. Está no planejamento a entrega de uma escola de Ensino Fundamental no distrito do Frade, além de novas unidades no Parque Aeroporto e no Lagomar. O bairro Bosque Azul também foi confirmado como área que receberá uma escola, reforçando a expansão da infraestrutura educacional.

Para cumprir os prazos estabelecidos, o cronograma das obras foi acelerado nos últimos meses. O prefeito Welberth Rezende destacou que os investimentos refletem a prioridade dada à educação e ao fortalecimento da rede municipal.

O secretário de Educação, Matias Mendes, afirmou que as novas escolas representam mais conforto, segurança e qualidade no ensino, tanto para os alunos quanto para os profissionais da educação. Segundo ele, a expansão da rede acompanha o crescimento da cidade e busca garantir um futuro com mais oportunidades desde a primeira infância.