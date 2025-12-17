André Português durante palestra que marcou o encerramento do Conecta, em Macaé - Foto: Rui Porto Filho

Publicado 17/12/2025 10:21

Macaé - Macaé terminou o Conecta com uma mensagem direta, provocadora e cheia de exemplos reais: cidades só avançam quando trocam o discurso político vazio por gestão, planejamento e coragem para inovar. A reflexão marcou a palestra de encerramento do evento, conduzida por André Português, no Hotel Du Lac, na Praia do Pecado.

O encontro reuniu empresários, empreendedores, lideranças institucionais e representantes do setor de petróleo e gás, além de áreas ligadas à diversificação econômica. O clima foi de troca de experiências e olhar voltado para o futuro, reforçando o papel de Macaé como polo estratégico de desenvolvimento e oportunidades no interior fluminense.

Ex-prefeito de Miguel Pereira, ex-vereador e atual presidente da Miguel Pereira Tur, André Português compartilhou vivências de mais de duas décadas na vida pública. Com linguagem direta e popular, ele defendeu que o Brasil precisa discutir menos disputa política e mais projetos capazes de gerar resultados concretos para a população.

Segundo ele, a administração pública deve funcionar como uma empresa, com metas claras, eficiência e foco em resultado, mas sempre com retorno social. “Gestor público precisa entregar transformação. Não é sobre discurso, é sobre impacto na vida das pessoas”, resumiu.

Durante a palestra, André apresentou números que ilustram essa visão. Miguel Pereira, uma das cidades com menor arrecadação do estado, saiu de cerca de 12 mil turistas por ano para mais de um milhão de visitantes, resultado de planejamento, parceria com a iniciativa privada e aposta no turismo como motor econômico.

O palestrante também chamou atenção para a falta de preparo de muitos gestores. Para ele, grande parte se organiza para vencer eleições, mas não se capacita para governar. A consequência aparece na estagnação de cidades que têm potencial, mas não avançam.

Ao citar exemplos internacionais, como Dubai, André reforçou a importância da mentalidade inovadora na gestão pública. Para ele, visão de futuro, decisão e compromisso são fatores capazes de mudar realidades, mesmo em cenários desafiadores.

O encerramento do Conecta deixou em Macaé uma mensagem clara: desenvolvimento não acontece por acaso. Ele nasce de planejamento, boas ideias e da disposição de transformar projetos em ações concretas.