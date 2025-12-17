Movimento intenso no comércio de Macaé exige atenção redobrada dos consumidores nas compras de fim de ano - Foto: Douglas Smmithy

Movimento intenso no comércio de Macaé exige atenção redobrada dos consumidores nas compras de fim de anoFoto: Douglas Smmithy

Publicado 17/12/2025 08:10

Macaé - O clima de Natal já toma conta de Macaé, com vitrines iluminadas, confraternizações marcadas e a tradicional troca de presentes movimentando o comércio. Em meio ao entusiasmo típico da época, o consumidor também precisa de cuidado para não transformar a celebração em dor de cabeça. Atenção aos preços, aos descontos anunciados e às regras de troca faz toda a diferença para garantir um fim de ano mais tranquilo.

O período é conhecido pelo aumento expressivo nas vendas e, junto com ele, surgem armadilhas comuns como promoções enganosas e ofertas pouco vantajosas. A principal recomendação é simples e essencial: planejamento. Definir um orçamento antes de sair às compras ajuda a manter as contas em dia e evita o endividamento logo no início do novo ano. A pesquisa de preços, tanto em lojas físicas quanto online, também é uma aliada importante, já que valores podem variar bastante para o mesmo produto.

Outro ponto que merece atenção são os chamados falsos descontos. Comparar o preço atual com valores praticados semanas antes permite identificar se a oferta é real ou apenas uma maquiagem no valor original. Já para quem opta pelo conforto das compras virtuais, o cuidado deve ser redobrado. Sites confiáveis apresentam endereço eletrônico seguro, informações claras sobre CNPJ, endereço físico e canais de atendimento acessíveis. Consultar a reputação da loja em plataformas de reclamação também é uma medida preventiva.

Na hora de trocar presentes, muitos consumidores ainda têm dúvidas. A legislação não obriga a troca de produtos sem defeito, como cor ou tamanho, a menos que o estabelecimento ofereça essa possibilidade. Por isso, perguntar sobre a política de troca antes da compra e guardar a nota fiscal são atitudes fundamentais. No caso das compras feitas pela internet ou telefone, o consumidor tem o direito de desistir em até sete dias após o recebimento do produto, sem necessidade de justificativa.

A nota fiscal, além de garantir trocas e acionamento de garantia, é indispensável para qualquer reclamação. O prazo para contestar defeitos é de 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para os duráveis. Informação e cautela seguem como os melhores presentes para o consumidor neste Natal, garantindo que a celebração seja marcada apenas por bons momentos.