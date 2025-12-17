Movimento intenso no comércio de Macaé exige atenção redobrada dos consumidores nas compras de fim de anoFoto: Douglas Smmithy
Compras de Natal exigem atenção e planejamento para evitar prejuízos em Macaé
Comércio aquecido, trocas e compras online entram no radar de orientações ao consumidor neste fim de ano
Praça Veríssimo de Melo recebe cuidado especial para preservar árvores históricas
Poda técnica integra revitalização do espaço e protege espécies centenárias no coração de Macaé
Flagrante corta rota do tráfico e enche sacolas de drogas em Macaé
Ação do GAT surpreende suspeitos na Favela da Linha e apreende entorpecentes prontos para venda
Macaé entra no radar dos grandes negócios e vira vitrine do desenvolvimento no RJ
Conecta Facerj reúne lideranças, projeta milhões em negócios e reforça a força econômica da cidade
Agiotagem à força termina em prisão no coração de Macaé
Polícia Civil prende colombiano acusado de extorsão após denúncia de ameaças contra família da vítima
Macaé avança em reforço social e convoca novos profissionais da Saúde
Assistentes sociais, psicólogos e fonoaudiólogos são chamados no 16º edital do maior concurso da história do município
