Árvores centenárias da Praça Veríssimo de Melo passam por poda técnica durante processo de revitalização do espaço - Foto: Divulgação

Publicado 17/12/2025 08:05

Macaé - As árvores da Praça Veríssimo de Melo, no Centro de Macaé, voltaram a ser protagonistas do cenário urbano. Espécies centenárias, que fazem parte da memória afetiva da cidade, estão passando por uma poda de manutenção criteriosa, pensada para preservar a saúde das plantas e garantir a segurança de quem circula pelo local.

O trabalho começou na última semana e integra o projeto de revitalização paisagística da praça. Técnicos da Secretaria Municipal de Ambiente, Sustentabilidade e Clima acompanham de perto as intervenções, enquanto equipes de Serviços Públicos receberam orientações técnicas para executar o manejo correto. Antes do início das atividades, uma palestra foi realizada para alinhar procedimentos e reforçar a importância do cuidado com árvores antigas.

O espaço é conhecido pelo sombreamento intenso, resultado da presença marcante de oitis de copas largas e densas. Justamente por essa característica, a manutenção precisa ser regular e precisa. A poda realizada é do tipo limpeza, com retirada apenas de galhos secos ou mortos, evitando riscos de queda e a proliferação de pragas.

Segundo a coordenação de Arborização e Paisagismo, a intervenção respeita o valor histórico e ambiental da praça. A ação contribui para prolongar o ciclo de vida das árvores, melhorar a entrada de luz nas copas e estimular o desenvolvimento saudável da vegetação, sem descaracterizar o paisagismo original.

Além de preservar o patrimônio verde, a iniciativa reforça a relação entre a cidade e seus espaços públicos, garantindo que áreas tradicionais continuem acolhedoras, seguras e vivas para moradores e visitantes.