Material apreendido durante patrulhamento do GAT em área conhecida pelo tráficoFoto: Divulgação

Publicado 17/12/2025 08:01

Macaé - Macaé amanheceu com mais um golpe contra o tráfico após uma ação rápida do Grupamento de Ações Táticas do 32º BPM, que retirou de circulação uma grande quantidade de drogas na Favela da Linha. O patrulhamento avançou por uma área já conhecida pelas forças de segurança quando suspeitos tentaram escapar ao notar a aproximação da viatura.

A tentativa de fuga durou pouco. Um dos homens foi alcançado e abordado ainda com uma sacola nas mãos. Dentro, drogas já fracionadas para a venda e dinheiro em espécie. A poucos metros dali, sobre uma mesa improvisada, outras sacolas guardavam mais entorpecentes, organizados e prontos para abastecer pontos de venda da região.

O balanço da apreensão inclui pedras de crack, cápsulas de cocaína, porções de maconha e haxixe, somando centenas de unidades. Também foram recolhidos um aparelho celular e R$ 172 em dinheiro. Todo o material indicava preparo para comercialização imediata.

O suspeito foi levado para a 123ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada. Após análise da autoridade policial, ele acabou autuado por tráfico de drogas, com base na legislação vigente, e permaneceu preso à disposição da Justiça.

A operação reforça a presença policial em áreas sensíveis de Macaé e interrompe, ainda que momentaneamente, a rotina do comércio ilegal que impacta diretamente a vida de moradores da região.