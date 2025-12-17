Material apreendido durante patrulhamento do GAT em área conhecida pelo tráficoFoto: Divulgação
Flagrante corta rota do tráfico e enche sacolas de drogas em Macaé
Ação do GAT surpreende suspeitos na Favela da Linha e apreende entorpecentes prontos para venda
Macaé entra no radar dos grandes negócios e vira vitrine do desenvolvimento no RJ
Conecta Facerj reúne lideranças, projeta milhões em negócios e reforça a força econômica da cidade
Agiotagem à força termina em prisão no coração de Macaé
Polícia Civil prende colombiano acusado de extorsão após denúncia de ameaças contra família da vítima
Macaé avança em reforço social e convoca novos profissionais da Saúde
Assistentes sociais, psicólogos e fonoaudiólogos são chamados no 16º edital do maior concurso da história do município
Natal acessível ganha palco especial em Macaé nesta quarta
Vila do Papai Noel recebe programação inclusiva pensada para pessoas neurodivergentes
Papai Noel percorre bairros e distritos e leva o clima de Natal a toda Macaé
Casinha itinerante começa no Sana e espalha encontros, fotos e emoção até o fim de dezembro
