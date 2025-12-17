Veículo ficou completamente destruído após tombar na Rodovia Amaral PeixotoFoto: Reprodução Vídeo Rede Social
Agentes da Coordenadoria de Trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana atuaram no bloqueio da rodovia e orientaram motoristas a evitarem o trecho. Durante a ocorrência, a recomendação foi buscar rotas alternativas até a retirada do veículo e a liberação da pista.
As imagens do automóvel após o tombamento chamaram atenção pelo nível de destruição. No trecho onde ocorreu o acidente, a velocidade máxima permitida é de 50 quilômetros por hora. As circunstâncias da colisão ainda estão em apuração.
Até o momento, não havia informações oficiais sobre o estado de saúde dos quatro ocupantes do veículo. As autoridades também não confirmaram versões extraoficiais que circularam após o acidente. O caso segue sob análise para esclarecimento completo dos fatos.
A orientação das equipes de trânsito é para que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pela RJ 106, respeitem a sinalização e os limites de velocidade, contribuindo para a segurança viária.
