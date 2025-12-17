Veículo ficou completamente destruído após tombar na Rodovia Amaral Peixoto - Foto: Reprodução Vídeo Rede Social

Publicado 17/12/2025 10:11 | Atualizado 17/12/2025 10:13

Macaé - Um carro tombou na manhã desta quarta-feira (17) na Rodovia Amaral Peixoto, a RJ 106, na altura da Praia Campista, em Macaé, e interditou a via nos dois sentidos. O acidente provocou transtornos imediatos no trânsito e mobilizou equipes de atendimento no local.



Agentes da Coordenadoria de Trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana atuaram no bloqueio da rodovia e orientaram motoristas a evitarem o trecho. Durante a ocorrência, a recomendação foi buscar rotas alternativas até a retirada do veículo e a liberação da pista.



As imagens do automóvel após o tombamento chamaram atenção pelo nível de destruição. No trecho onde ocorreu o acidente, a velocidade máxima permitida é de 50 quilômetros por hora. As circunstâncias da colisão ainda estão em apuração.



Até o momento, não havia informações oficiais sobre o estado de saúde dos quatro ocupantes do veículo. As autoridades também não confirmaram versões extraoficiais que circularam após o acidente. O caso segue sob análise para esclarecimento completo dos fatos.



A orientação das equipes de trânsito é para que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pela RJ 106, respeitem a sinalização e os limites de velocidade, contribuindo para a segurança viária.

Veículo ficou completamente destruído após tombar na Rodovia Amaral Peixoto Foto: Reprodução Vídeo Rede Social