Movimento intenso no comércio de Macaé reflete a expectativa com a antecipação dos salários dos servidores municipais - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 18/12/2025 10:32

Macaé - Os servidores municipais de Macaé começam o fim de ano com dinheiro na conta e mais tranquilidade para organizar as despesas típicas do período. O pagamento dos salários de dezembro e da segunda parcela do décimo terceiro será antecipado para a próxima sexta-feira (19), movimentando cerca de R$ 94 milhões na economia da cidade.

A medida alcança aproximadamente 17 mil trabalhadores do serviço público municipal. Do total previsto, pouco mais de R$ 33 milhões correspondem exclusivamente à segunda parcela do décimo terceiro salário. A expectativa é de que o recurso fortaleça o comércio, impulsione o consumo e ajude a aquecer diferentes setores da economia local às vésperas do Natal.

A antecipação segue uma prática já adotada em anos anteriores e é resultado do planejamento financeiro do município. O secretário municipal de Gestão de Pessoas, Aristófanis Quirino, destaca que a iniciativa garante previsibilidade ao servidor e segurança no planejamento familiar, além de gerar impacto positivo direto na economia.

Segundo o secretário, o pagamento antecipado só foi possível graças à atuação integrada das áreas de gestão de pessoas, fazenda e planejamento, respeitando os limites legais e orçamentários. Ele também ressaltou o empenho das equipes técnicas envolvidas no processamento da folha e no cumprimento rigoroso dos prazos.

Servidores que tiverem dúvidas podem buscar atendimento nos canais oficiais da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, localizada na Avenida Presidente Sodré, 466, terceiro andar, no Centro Administrativo Luiz Osório, com funcionamento das 8h às 17h.