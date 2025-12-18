Movimento intenso no comércio de Macaé reflete a expectativa com a antecipação dos salários dos servidores municipaisFoto: Douglas Smmithy
Salário antecipado injeta R$ 94 milhões e anima fim de ano em Macaé
Pagamento de dezembro e segunda parcela do décimo terceiro saem juntos e beneficiam cerca de 17 mil servidores
Macaé vira palco de mobilização e petroleiros mantêm greve no Norte Fluminense
Categoria reforça paralisação em frente ao Portão de Cabiúnas e cobra proposta da Petrobrás para acordo coletivo
Chefia do Ministério Público conhece nova sede regional em Macaé
Visita do procurador-geral reforça diálogo com promotores e amplia integração entre municípios do Norte Fluminense
Luna ilumina o Natal Magia em Macaé
Espetáculo infantil e apresentação em Libras transformam a noite desta quinta na Praia Campista
Ideias que transformam cidades fecham o Conecta em Macaé com palestra inspiradora
André Português encerra evento no Hotel Du Lac defendendo gestão empreendedora e projetos que mudam a vida das pessoas
Carro tomba na RJ 106 e bloqueia trânsito na altura da Praia Campista
Acidente impressiona pela destruição do veículo e interdita a rodovia nos dois sentidos
