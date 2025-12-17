Procurador-geral de Justiça visita o CRAAI Macaé e se reúne com promotores da região - Foto: Divulgação

Publicado 17/12/2025 11:18

Macaé - O procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, Antonio José Campos Moreira, esteve em Macaé nesta terça-feira (16), para conhecer de perto as novas instalações do Centro Regional de Apoio Administrativo Institucional do Ministério Público. A passagem pela cidade incluiu um encontro com promotores de Justiça da região e marcou um momento de escuta, troca de experiências e alinhamento institucional.

Durante a visita ao CRAAI, Campos Moreira percorreu os espaços da nova sede e conversou com membros do Ministério Público que atuam no território atendido pela unidade. O ambiente mais moderno e funcional foi apresentado como ferramenta para fortalecer o trabalho diário e aproximar ainda mais a instituição da população.

O CRAAI Macaé exerce papel estratégico ao dar suporte a promotorias de sete municípios do Norte Fluminense: Macaé, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu, Carapebus, Quissamã, Rio das Ostras e Silva Jardim. A atuação integrada facilita a troca de informações e contribui para respostas mais ágeis às demandas regionais.