Show da Luna leva música, ciência e fantasia ao palco do Natal Magia na Praia CampistaFoto: Divulgação

Publicado 17/12/2025 10:42

Macaé - Macaé vive mais uma noite de encanto, diversidade e emoção nesta quinta-feira, 18 de dezembro, com a programação especial do Natal Magia na Praia Campista. A partir das 19h, o público é convidado a experimentar uma celebração que une inclusão, arte e diversão, pensada para envolver crianças, famílias e pessoas de todas as idades.

A abertura fica por conta do espetáculo Mãos que Cantam e Encantam, com o Coral Libras. A apresentação usa a Língua Brasileira de Sinais como protagonista e mostra, na prática, como a música pode ser sentida, vista e compartilhada por todos. O momento convida à reflexão e emociona ao reforçar que acessibilidade também é cultura.

Às 20h30, o clima de curiosidade e alegria toma conta do palco com O Show da Luna, Ao Vivo! de Natal. A personagem, conhecida por sua paixão pela ciência, chega acompanhada de Júpiter e Cláudio para responder perguntas que despertam a imaginação do público infantil, misturando conhecimento, humor e espírito natalino. O espetáculo é inspirado na série de televisão e ganha vida com atores, bailarinos, músicas coreografadas e um cenário lúdico que prende a atenção do início ao fim.

Além dos shows, o Natal Magia segue com atrações gratuitas até o dia 4 de janeiro, com exceção dos dias 24 e 31. A Vila do Noel, a pista de patinação, o Expresso Encantado, o piano gigante e o espaço para fotos com o Papai Noel funcionam das 19h às 23h, com acesso por ordem de chegada.