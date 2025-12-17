Petroleiros e petroleiras se concentram em frente ao Portão de Cabiúnas, em Macaé, durante mais um dia de mobilização da greve no Norte Fluminense - Foto: Reprodução

Petroleiros e petroleiras se concentram em frente ao Portão de Cabiúnas, em Macaé, durante mais um dia de mobilização da greve no Norte FluminenseFoto: Reprodução

Publicado 17/12/2025 11:24

Macaé - Petroleiros e petroleiras do Norte Fluminense mantêm a greve iniciada no começo da semana e voltaram às ruas na manhã desta quarta-feira (17), em Macaé. A mobilização ocorreu em frente ao Portão de Cabiúnas, ponto estratégico da operação da Petrobrás na região, e marcou mais um dia de paralisação com forte adesão da categoria.

O movimento denuncia a postura da atual gestão da empresa, que, segundo os trabalhadores, ainda não apresentou uma proposta capaz de atender às reivindicações do Acordo Coletivo de Trabalho. A ausência de avanços nas negociações tem sido apontada como o principal motivo para a continuidade da greve.

Nas plataformas PGP-1, PRA-1, PNA-1, PNA-2, P-09, P-18, P-19, P-20, P-25, P-26, P-31, P-33, P-35, P-37, P-38, P-40, P-43, P-47, P-48, P-51, P-52, P-53, P-54, P-55, P-56 e P-62, a paralisação alcança adesão total, segundo o sindicato da categoria. O cenário reforça o clima de unidade entre trabalhadores da ativa e aposentados.

De acordo com o Sindipetro Norte Fluminense, a greve se sustenta em três eixos centrais: a defesa de um ACT forte e compatível com o porte e a lucratividade da Petrobrás; o fim dos equacionamentos da Petros, que impactam diretamente a renda de aposentados e empregados; e o reconhecimento da pauta Brasil Soberano, com a suspensão dos desimplantes forçados.

A categoria afirma que seguirá mobilizada até que a empresa apresente uma contraproposta concreta e respeite o processo de negociação coletiva, considerado essencial para garantir direitos históricos e segurança aos trabalhadores do setor.