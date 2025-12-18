Público lota a orla de Macaé para celebrar a chegada do novo ano com música, fogos e clima de festa - Foto: Ilustração

Publicado 18/12/2025 10:41

Macaé - Macaé escolheu começar o novo ano em clima de festa, emoção e boas vibrações. A cidade divulgou a programação oficial do Réveillon e confirmou dois grandes shows gratuitos que vão marcar a virada de 31 de dezembro: Roupa Nova, na Praia dos Cavaleiros, e Pixote, na Praia da Barra. Os dois pontos também terão a tradicional queima de fogos, reforçando o espetáculo que já faz parte da identidade da cidade.

Na Praia dos Cavaleiros, a noite começa com a apresentação da cantora Érica Carvalho, aquecendo o público para o show principal. Já na Praia da Barra, quem abre a festa é Sarah Freitas, levando música e animação para moradores e visitantes. Para quem prefere o clima da serra, o distrito do Sana também terá programação especial, que será anunciada nos próximos dias.

A expectativa para a virada é das mais positivas. A procura por hotéis e hospedagens já se aproxima da lotação máxima, sinal de que Macaé se consolida como um dos destinos mais disputados do litoral fluminense para o Réveillon. O secretário de Turismo, Léo Anderson, destaca que a festa foi pensada para oferecer segurança, beleza e uma experiência marcante para todos.

Com mais de quatro décadas de carreira, a banda Roupa Nova promete um show repleto de emoção e nostalgia. Clássicos como Canção de Verão, Dona, Volta pra Mim, Whisky a Go-Go e Clarear seguem atravessando gerações e embalam histórias até hoje. Atualmente, o grupo é formado por Fábio Nestares, Cleberson Horsth, Ricardo Feghali, Kiko, Nando e Serginho Herval.

Na Praia da Barra, o clima será de pagode e alto astral com o Pixote. Criado nos anos 90, o grupo leva ao palco sucessos que fazem parte da trilha sonora de muitas histórias, como Saudade, Insegurança, Fã de Carteirinha, Nem de Graça e Respeita Minha História. A formação atual conta com Dodô, Thiaguinho e Tiola Chocolate.

Além da celebração, o Réveillon movimenta bares, restaurantes, comércio e serviços, reforçando o papel de Macaé como cidade acolhedora e preparada para grandes eventos. A virada promete ser intensa, alegre e inesquecível, do jeito que o novo ano pede.