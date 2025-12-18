Público lota a orla de Macaé para celebrar a chegada do novo ano com música, fogos e clima de festaFoto: Ilustração
Macaé se prepara para uma virada histórica com música, fogos e praias cheias de energia
Roupa Nova e Pixote comandam o Réveillon em dois palcos e prometem emoção, romantismo e muita celebração para receber 2026
Salário antecipado injeta R$ 94 milhões e anima fim de ano em Macaé
Pagamento de dezembro e segunda parcela do décimo terceiro saem juntos e beneficiam cerca de 17 mil servidores
Macaé vira palco de mobilização e petroleiros mantêm greve no Norte Fluminense
Categoria reforça paralisação em frente ao Portão de Cabiúnas e cobra proposta da Petrobrás para acordo coletivo
Chefia do Ministério Público conhece nova sede regional em Macaé
Visita do procurador-geral reforça diálogo com promotores e amplia integração entre municípios do Norte Fluminense
Luna ilumina o Natal Magia em Macaé
Espetáculo infantil e apresentação em Libras transformam a noite desta quinta na Praia Campista
Ideias que transformam cidades fecham o Conecta em Macaé com palestra inspiradora
André Português encerra evento no Hotel Du Lac defendendo gestão empreendedora e projetos que mudam a vida das pessoas
