Público se reúne na orla para celebrar a chegada do Ano Novo com shows e queima de fogos em MacaéFoto: Ilustração
Pixote puxa a contagem regressiva e promete virada inesquecível em Macaé
Pagode, fogos no mar e praias lotadas marcam o Réveillon, que também terá Roupa Nova em clima de celebração
Nova escola no Trapiche amplia acesso à Educação Infantil na serra de Macaé
Unidade entra na fase final de obras e integra pacote de investimentos que expande a rede municipal em diferentes bairros
Macaé se prepara para uma virada histórica com música, fogos e praias cheias de energia
Roupa Nova e Pixote comandam o Réveillon em dois palcos e prometem emoção, romantismo e muita celebração para receber 2026
Salário antecipado injeta R$ 94 milhões e anima fim de ano em Macaé
Pagamento de dezembro e segunda parcela do décimo terceiro saem juntos e beneficiam cerca de 17 mil servidores
Macaé vira palco de mobilização e petroleiros mantêm greve no Norte Fluminense
Categoria reforça paralisação em frente ao Portão de Cabiúnas e cobra proposta da Petrobrás para acordo coletivo
Chefia do Ministério Público conhece nova sede regional em Macaé
Visita do procurador-geral reforça diálogo com promotores e amplia integração entre municípios do Norte Fluminense
