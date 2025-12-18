Público se reúne na orla para celebrar a chegada do Ano Novo com shows e queima de fogos em Macaé - Foto: Ilustração

Público se reúne na orla para celebrar a chegada do Ano Novo com shows e queima de fogos em MacaéFoto: Ilustração

Publicado 18/12/2025 11:24

Macaé - O grupo Pixote será o grande destaque da virada do ano em Macaé e promete transformar a Praia da Barra em um enorme coral de vozes, abraços e emoção quando o relógio marcar a chegada do novo ano. O Réveillon da cidade aposta em alegria, romantismo e muita energia positiva, com shows gratuitos em dois pontos da orla e uma queima de fogos lançada de balsas no alto-mar.

Na Praia da Barra, o Pixote leva ao palco sucessos que atravessam gerações e embalam histórias de amor, reencontros e celebração. Canções como Saudade, Insegurança, Fã de Carteirinha, Nem de Graça e Respeita Minha História fazem parte do repertório esperado para uma noite de festa até depois da meia-noite. Formado nos anos 1990, em São Paulo, o grupo é hoje composto por Dodô, Thiaguinho e Tiola Chocolate e segue como um dos nomes mais populares do pagode nacional.

Na Praia dos Cavaleiros, a virada também será marcada por música e emoção com o show do Roupa Nova, banda que carrega mais de quatro décadas de trajetória e um repertório que faz parte da memória afetiva do público brasileiro. Clássicos como Dona, Volta pra Mim e Whisky a Go-Go ajudam a criar o clima de celebração para receber o novo ano.

Antes dos shows principais, a programação começa com apresentações de artistas locais. Érica Carvalho abre a noite na Praia dos Cavaleiros, enquanto Sarah Freitas aquece o público na Praia da Barra. A região serrana também entra no clima, com atrações previstas para o distrito do Sana, que serão divulgadas nos próximos dias.

Segundo o secretário de Turismo, Léo Anderson, a expectativa para o Réveillon é extremamente positiva. A ocupação hoteleira e as reservas se aproximam do total, reforçando Macaé como um dos destinos mais procurados do litoral fluminense nesta época do ano. Ele destaca que a festa impulsiona a economia, movimenta hotéis, bares, restaurantes e o comércio, além de fortalecer a imagem da cidade como acolhedora e preparada para grandes eventos.

Com música, fogos refletidos no mar e milhares de pessoas reunidas para celebrar novos começos, Macaé se prepara para uma virada vibrante, cheia de emoção e boas energias.