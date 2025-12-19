Campo do Frade revitalizado ganha novo visual e mais estrutura para atletas e comunidade - Foto: Divulgação

Campo do Frade revitalizado ganha novo visual e mais estrutura para atletas e comunidadeFoto: Divulgação

Publicado 19/12/2025 10:48

Macaé - O Campo do Frade voltou a pulsar como ponto de encontro, lazer e esporte no distrito serrano de Macaé. A área, conhecida por reunir gerações em partidas de futebol e eventos comunitários, passou por uma revitalização que mudou o visual e elevou o padrão de conforto e segurança para quem frequenta o espaço.

As melhorias alcançaram toda a estrutura do campo. As arquibancadas foram recuperadas, receberam nova pintura e ajustes estruturais, oferecendo mais comodidade ao público que acompanha os jogos e atividades esportivas. O cuidado com o espaço devolveu dignidade a um local que faz parte da memória afetiva da comunidade.

Outro avanço importante foi a modernização da iluminação. Com novos pontos de luz, o campo agora pode ser utilizado também à noite, ampliando os horários de treino e convivência. A mudança garante melhor visibilidade, mais segurança e estimula a prática esportiva em diferentes períodos do dia.

O entorno do campo também recebeu atenção. Calçamento renovado, pintura de muros e postes e organização dos acessos deixaram o ambiente mais acolhedor e funcional para atletas, moradores e visitantes. O conjunto das intervenções contribui para a valorização do distrito e fortalece o sentimento de pertencimento da população local.

A revitalização do Campo do Frade reforça o papel do esporte como ferramenta de integração social e qualidade de vida, devolvendo à comunidade um espaço preparado para receber não apenas partidas, mas encontros, histórias e novos momentos de convivência.