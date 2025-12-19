Formandos celebram a conclusão do curso no Centro Municipal de Idiomas, em cerimônia marcada por emoção e reconhecimento - Foto: Jennifer Ferreira

Publicado 19/12/2025 10:48

Macaé - Os jovens macaenses que subiram ao palco para receber o diploma no Centro Municipal de Idiomas carregavam mais do que certificados nas mãos. Levavam histórias de persistência, apoio familiar e a certeza de que aprender um novo idioma pode mudar rumos. A cerimônia celebrou a formatura de 14 alunos que iniciaram a trajetória ainda no nível básico e concluíram o ciclo de formação após cerca de cinco anos de dedicação.

Criado há mais de duas décadas, o Centro Municipal de Idiomas se consolidou como uma das principais portas de acesso ao ensino de línguas estrangeiras em Macaé. O espaço atende estudantes e moradores da cidade, com foco na inclusão social, na formação cidadã e na ampliação das chances acadêmicas e profissionais.

A solenidade reuniu educadores, gestores e familiares, em um clima de emoção e reconhecimento. Integrantes da equipe pedagógica e administrativa foram homenageados pelo trabalho diário que sustenta o funcionamento do CMI e acompanha de perto a evolução dos alunos ao longo dos anos.

Durante o evento, a secretária executiva de Ensino Superior, Izabella Vicente, ressaltou o impacto da educação pública na transformação social e destacou o compromisso com o fortalecimento do Centro Municipal de Idiomas. Segundo ela, cada estudante formado se torna multiplicador da ideia de que o estudo é uma ferramenta real de mudança, capaz de alcançar famílias inteiras.

A coordenadora geral do CMI, Débora Lacerda, reforçou que o programa vai além das salas de aula. Para ela, o Centro representa um compromisso contínuo da cidade com a construção de futuros mais promissores, por meio do conhecimento e da valorização das pessoas.

Além do valor social, o domínio de outro idioma também traz reflexos diretos no mercado de trabalho. Levantamentos do site de empregos Catho apontam que profissionais fluentes em inglês podem receber salários até 83 por cento maiores, dependendo do cargo e do setor. Números que ajudam a explicar por que a formatura foi celebrada como um ponto de virada na vida dos jovens.

Ao final da cerimônia, aplausos, abraços e lágrimas discretas traduziram o sentimento coletivo. Para os formandos, o aprendizado adquirido no Centro Municipal de Idiomas não encerra um ciclo, mas inaugura novos caminhos.