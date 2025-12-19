Fiscalização encontrou alimentos vencidos e fora das condições adequadas de consumo em mercado do CentroFoto: Divulgação
Fiscalização retira quase 250 quilos de alimentos irregulares de mercado no Centro de Macaé
Ação do Procon identifica produtos vencidos e falhas na informação ao consumidor em período de maior movimento no comércio
Projeto leva inclusão ao mar e devolve o verão a quem mais precisa em Macaé
Verão Para Todos começa neste domingo na Praia dos Cavaleiros com acesso assistido ao mar para pessoas com mobilidade reduzida
Diploma que abre portas marca formatura no Centro Municipal de Idiomas de Macaé
Após cinco anos de estudos, jovens concluem formação em línguas estrangeiras e celebram conquistas que ampliam sonhos, oportunidades e futuros
Campo do Frade renova fôlego e volta a ser palco do esporte em Macaé
Revitalização transforma espaço tradicional da serra, amplia uso noturno e reforça convivência entre moradores
Pixote puxa a contagem regressiva e promete virada inesquecível em Macaé
Pagode, fogos no mar e praias lotadas marcam o Réveillon, que também terá Roupa Nova em clima de celebração
Nova escola no Trapiche amplia acesso à Educação Infantil na serra de Macaé
Unidade entra na fase final de obras e integra pacote de investimentos que expande a rede municipal em diferentes bairros
