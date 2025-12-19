Fiscalização encontrou alimentos vencidos e fora das condições adequadas de consumo em mercado do Centro - Foto: Divulgação

Fiscalização encontrou alimentos vencidos e fora das condições adequadas de consumo em mercado do CentroFoto: Divulgação

Publicado 19/12/2025 10:48

Macaé - Alimentos que poderiam colocar a saúde do consumidor em risco foram retirados das prateleiras de um mercado do Centro de Macaé. A fiscalização realizada nesta semana resultou na apreensão de 248 quilos de produtos considerados impróprios para o consumo humano, reforçando o alerta para os cuidados nas compras do dia a dia, especialmente às vésperas das festas de fim de ano.

A vistoria identificou mercadorias com prazo de validade vencido e outras armazenadas de forma inadequada. Todo o material foi imediatamente descartado, evitando que chegasse à mesa dos consumidores. A ação teve caráter preventivo e buscou garantir segurança alimentar em um período de grande circulação de pessoas no comércio.

Além dos alimentos irregulares, a equipe constatou problemas na precificação dos produtos expostos nas gôndolas e na sinalização dos leitores ópticos. O estabelecimento foi notificado para realizar as correções exigidas pela legislação federal, que assegura ao consumidor o direito à informação clara, correta e visível sobre preços e condições de venda.

O Procon informou que as fiscalizações seguem intensificadas neste período, quando aumenta a procura por itens de alimentação. A orientação é para que a população observe datas de validade, condições das embalagens e valores cobrados no caixa, denunciando qualquer irregularidade.

O atendimento ao consumidor funciona na Avenida Presidente Sodré, 466, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Denúncias também podem ser encaminhadas por telefone ou e-mail, fortalecendo a atuação de fiscalização e a proteção coletiva.