Autoridades e servidores participam de café institucional que marcou a apresentação das novas diretrizes da Gestão de PessoasFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 19/12/2025 15:42

Macaé - Os servidores públicos de Macaé ganharam protagonismo na manhã desta quinta-feira (18), durante um encontro que uniu diálogo, planejamento e reconhecimento. Autoridades, gestores e funcionários municipais se reuniram na Escola do Servidor para conhecer as Diretrizes Estratégicas da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, documento que passa a nortear as ações da pasta e redefine a forma de cuidar de quem move a máquina pública todos os dias.

O prefeito Welberth Rezende abriu o evento ao lado do secretário municipal de Gestão de Pessoas, Aristófanis Quirino. Em um discurso direto e próximo, o prefeito destacou que o crescimento da cidade passa, necessariamente, pelo trabalho diário dos servidores que atendem a população nas mais diversas áreas.

Segundo ele, valorizar quem está na linha de frente do serviço público é reconhecer o esforço de quem contribui, todos os dias, para uma Macaé mais organizada, eficiente e preparada para continuar crescendo.

A proposta apresentada pela secretaria vai além de metas administrativas. As diretrizes apostam no desenvolvimento humano, na escuta ativa e na valorização profissional como pilares de uma gestão moderna. Para Aristófanis Quirino, o encontro simboliza um novo momento para o funcionalismo municipal.

De acordo com o secretário, a gestão tem investido em capacitação, qualidade de vida no trabalho e melhoria das condições laborais, sempre com foco em um ambiente institucional saudável, seguro e alinhado à realidade dos servidores. Ele reforçou o papel estratégico da Escola do Servidor na formação continuada e no aprimoramento das competências essenciais à administração pública.

Entre as ações anunciadas, está o mapeamento do capital intelectual interno, com o aproveitamento de servidores qualificados como instrutores em cursos de capacitação. A iniciativa respeita critérios legais e regulamentação própria, e prevê, nesta primeira etapa, a oferta de formações alinhadas às necessidades das secretarias. No planejamento futuro, a secretaria estuda parcerias para trilhas formativas mais amplas, incluindo cursos de pós-graduação, conforme viabilidade técnica e administrativa.

O pacote de iniciativas inclui ainda projetos estruturantes como a Policlínica do Servidor, o Jornal do Servidor e a Casa do Servidor, além de programas voltados ao bem-estar e ao cuidado com a saúde física e emocional dos profissionais, observados os critérios definidos pela administração.

A coordenadora da Casa do Servidor, Fabieni Barcelos, destacou que as diretrizes representam uma mudança de cultura, com políticas públicas voltadas à valorização humana e profissional. Já o diretor da Escola do Servidor, Raimundo Neto, apresentou o projeto pedagógico da instituição e detalhou parte dos 33 cursos iniciais previstos, que serão ministrados por servidores para servidores, em áreas como carreira, gestão, interambiente e capacitações específicas. O edital será divulgado em breve, após os trâmites administrativos.

Outra novidade anunciada é o Curso de Iniciação no Serviço Público, que passará a integrar a rotina dos novos servidores convocados por concurso ou processo seletivo. A formação ocorrerá antes da lotação nas secretarias e tem caráter orientativo e formativo, configurando uma inovação na administração municipal.

Durante o encontro, o responsável pela Comunicação na Gestão de Pessoas, Kelvin Carvalho, apresentou a missão, visão, valores e objetivos da secretaria, reforçando o papel estratégico do servidor na construção de uma gestão pública mais eficiente.

Após a apresentação, o prefeito visitou as instalações da Escola do Servidor, localizada no Centro, em um prédio de cinco andares com salas amplas e estrutura voltada à formação continuada. O evento contou ainda com a presença de secretários municipais, subsecretários, coordenadores e representantes de diversas áreas da administração.

No planejamento estratégico da Escola do Servidor, também está prevista a ampliação de parcerias com instituições como a Escola Nacional de Administração Pública, a Escola Virtual do Governo e a Escola de Contas do TCE-RJ, fortalecendo a política de capacitação continuada em Macaé.