Formandos celebram a conclusão do curso ao lado de professores e familiares em cerimônia marcada por emoção e orgulhoFoto: Jennifer Ferreira

Publicado 21/12/2025 16:51

Macaé - Quatorze histórias, um mesmo sentimento: conquista. Alunos do Centro Municipal de Idiomas de Macaé celebraram a formatura após cerca de cinco anos de dedicação ao aprendizado de uma língua estrangeira, em uma cerimônia marcada por emoção, reconhecimento e a certeza de que a educação transforma trajetórias.

A solenidade reuniu estudantes, familiares, professores e gestores, simbolizando o encerramento de um ciclo iniciado ainda no nível básico. Mais do que a entrega de certificados, o momento representou persistência, disciplina e a ampliação de horizontes pessoais e profissionais para quem acreditou no poder do conhecimento.

Mantido pela Prefeitura de Macaé, por meio da Secretaria Executiva de Ensino Superior, o Centro Municipal de Idiomas é uma política pública consolidada há mais de duas décadas. O espaço atende estudantes e a comunidade em geral, oferecendo ensino gratuito de línguas e contribuindo para a inclusão social, a formação cidadã e o acesso a melhores oportunidades no mercado de trabalho.

Durante a cerimônia, a secretária executiva de Ensino Superior, Izabella Vicente, destacou o compromisso com o fortalecimento do CMI e o impacto direto da educação na vida das famílias. Segundo ela, cada aluno formado se torna multiplicador da ideia de que estudar e aprender um novo idioma abre portas e gera transformação real no cotidiano.

A coordenadora geral do CMI, Débora Lacerda, reforçou que o programa vai além do ensino de línguas. Para ela, o Centro representa um compromisso permanente do município com o futuro, ao oferecer ferramentas que ampliam sonhos e constroem novas possibilidades.

Além do valor social, o domínio de outro idioma tem peso direto na carreira profissional. Levantamentos de plataformas de emprego indicam que profissionais com fluência em inglês podem alcançar salários significativamente maiores, a depender do setor e da função, evidenciando o impacto prático da qualificação.

A formatura simboliza não apenas o fim de uma etapa, mas o início de novos caminhos para os alunos, que agora seguem mais preparados para desafios acadêmicos, profissionais e pessoais.