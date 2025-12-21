Formandos celebram a conclusão do curso ao lado de professores e familiares em cerimônia marcada por emoção e orgulhoFoto: Jennifer Ferreira
Diploma, emoção e novos caminhos no Centro Municipal de Idiomas
Formatura celebra cinco anos de estudo e reforça o ensino de línguas como porta para oportunidades em Macaé
Banho de mar acessível volta a emocionar na Praia do Hollywood
Projeto Verão para Todos começou hoje pela manhã em Macaé e devolveu lazer, autonomia e inclusão a pessoas com mobilidade reduzida
Diploma, emoção e novos caminhos no Centro Municipal de Idiomas
Formatura celebra cinco anos de estudo e reforça o ensino de línguas como porta para oportunidades em Macaé
Ecopontos ampliam coleta seletiva e mudam a rotina do descarte em Macaé
Novos pontos facilitam o acesso da população à reciclagem e reforçam o cuidado com o meio ambiente em diferentes bairros
Verão 2026 começa com operação integrada para reforçar segurança e ordem em Macaé
Forças de fiscalização e segurança alinham ações para enfrentar aumento de turistas e proteger moradores durante a alta temporada
Servidores no centro da estratégia: Macaé apresenta novo plano de gestão de pessoas
Encontro na Escola do Servidor reúne gestores e funcionários e aponta caminhos para valorização, capacitação e qualidade no atendimento à população
Projeto leva inclusão ao mar e devolve o verão a quem mais precisa em Macaé
Verão Para Todos começa neste domingo na Praia dos Cavaleiros com acesso assistido ao mar para pessoas com mobilidade reduzida
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.