Com apoio de agentes e voluntários, participantes utilizaram cadeiras anfíbias para entrar no mar com segurança - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Com apoio de agentes e voluntários, participantes utilizaram cadeiras anfíbias para entrar no mar com segurançaFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 21/12/2025 16:51

Macaé - Pessoas com mobilidade reduzida voltaram a sentir a água do mar e a viver a praia de forma plena em Macaé. O projeto Verão para Todos começou na manhã deste domingo, na Praia do Hollywood, marcando o retorno de uma das ações mais simbólicas de inclusão social do município.

Logo nas primeiras horas do dia, cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção foram recebidos por agentes da Defesa Civil e voluntários capacitados, que garantiram apoio desde a areia até o banho de mar. A estrutura contou com cadeiras anfíbias, equipamento que permite o deslocamento com segurança, respeitando as condições do tempo e do mar.

Atualmente, a iniciativa reúne 12 agentes da Defesa Civil, além de voluntários treinados para o atendimento humanizado. O projeto ocorre aos domingos e só deixa de ser realizado em períodos específicos, como o Carnaval, ou quando as condições climáticas não permitem.

Para quem participa, o Verão para Todos representa muito mais que lazer. É inclusão na prática. O presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Elias Lourenço, acompanha a ação desde a primeira edição e destaca o impacto positivo.

Segundo ele, o projeto é uma das iniciativas mais importantes de inclusão em Macaé. Cada retorno é aguardado com ansiedade pelo grupo, já que, sem essa estrutura, o acesso ao banho de mar se torna limitado para muitas pessoas.

A administradora de empresas Isabella Oliveira participa do projeto há cinco anos e esteve presente nesta retomada. Ela contou que conheceu a iniciativa pelas redes sociais e nunca mais deixou de participar.

Para Isabella, o apoio da equipe transforma a experiência. Entrar no mar deixa de ser um desafio e passa a ser um momento de liberdade, prazer e bem-estar.

Não é necessário fazer inscrição para participar. Basta comparecer ao local com documento de identidade. Menores de idade devem estar acompanhados por um responsável. As atividades seguem aos domingos, com previsão de acontecer até o dia 22 de março, sempre condicionadas às condições climáticas.