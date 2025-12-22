Auto de Natal volta à Vila do Noel após 13 anos e reúne elenco local em espetáculo que emociona o público - Foto: Rui Porto Filho

Publicado 22/12/2025 11:08

Macaé - O palco cultural da Vila do Noel volta a receber, nesta quinta-feira (25), às 20h, uma das encenações mais simbólicas do calendário cultural de Macaé. O Auto de Natal retorna após 13 anos, reunindo artistas locais e o público em um espetáculo que mistura emoção, espiritualidade e identidade coletiva. A apresentação integra a programação do Natal Magia e tem entrada gratuita.

A montagem é dirigida por Aldebaran Bastos e realizada pela Gaia Produções. A proposta vai além da encenação clássica do nascimento de Jesus. O espetáculo aposta no diálogo entre tradição e atualidade, convidando o público a viver o Natal como experiência sensível, participativa e comunitária.

Para a gestão municipal, o retorno do Auto representa mais que resgate cultural. O prefeito Welberth Rezende destacou o significado simbólico da iniciativa ao afirmar que o espetáculo devolve à cidade uma tradição capaz de unir arte, espiritualidade e convivência, reforçando valores que atravessam gerações.

A encenação conta com um grande elenco e valoriza a produção artística local. Segundo o diretor Aldebaran Bastos, o objetivo é transformar o espetáculo em um reencontro coletivo com a esperança, onde memória e renovação caminham juntas no palco.

A secretária de Cultura, Waleska Freire, ressaltou que o Auto de Natal fortalece os artistas da cidade, movimenta a cena cultural e amplia o turismo ao oferecer uma experiência autêntica ao público. Já o secretário de Turismo, Léo Anderson, afirmou que a volta do espetáculo coloca Macaé novamente como cenário de uma narrativa que estimula sensibilidade, reflexão e pertencimento.

Assim como ocorre com a tradicional encenação da Paixão de Cristo na Páscoa, o Auto de Natal tem tudo para se consolidar como evento fixo no calendário cultural do município, reforçando o Natal Magia como um dos principais atrativos do período.