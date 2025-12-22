Auto de Natal volta à Vila do Noel após 13 anos e reúne elenco local em espetáculo que emociona o público Foto: Rui Porto Filho
Auto de Natal retorna a Macaé após 13 anos e emociona público na Vila do Noel
Espetáculo gratuito une arte, fé e memória coletiva no Natal Magia e promete reacender uma tradição cultural da cidade
Feriados mudam rotina da BRK em Macaé e exigem atenção dos clientes
Atendimento presencial fecha no Natal e no Réveillon, mas canais digitais e call center seguem disponíveis
Virada do ano em Macaé terá shows nacionais, fogos no mar e regras para tendas nas praias
Cadastro para uso de tendas segue até terça-feira, dia 30, e garante organização na orla durante o réveillon
Atletas de Macaé se encontram, trocam histórias e reforçam sonhos com o Bolsa Atleta
Programa reúne centenas de esportistas, valoriza trajetórias de superação e consolida Macaé como referência no esporte
Patrulhamento no Aeroporto termina com prisão por tráfico em Macaé
Ação do GAT do 32º BPM apreende cocaína, crack e maconha prontos para venda durante a noite
Banho de mar acessível volta a emocionar na Praia do Hollywood
Projeto Verão para Todos começou hoje pela manhã em Macaé e devolveu lazer, autonomia e inclusão a pessoas com mobilidade reduzida
