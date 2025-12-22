Atletas contemplados pelo Bolsa Atleta participaram de encontro no Ginásio Poliesportivo Maurício Soares Bittencourt - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 22/12/2025 11:07

Macaé - O talento esportivo de Macaé ganhou voz, rosto e emoção nesta sexta-feira. Atletas de diferentes idades, modalidades e histórias se reuniram no Ginásio Poliesportivo Engenheiro Maurício Soares Bittencourt para um encontro que foi além de números e repasses financeiros. O momento marcou a troca de experiências, o reconhecimento de conquistas e o fortalecimento do programa Bolsa Atleta, considerado um dos maiores do Estado do Rio de Janeiro.

O encontro reuniu esportistas que representam a cidade em competições regionais, estaduais, nacionais e internacionais. No centro das falas, esteve o esporte como ferramenta de transformação social, inclusão e oportunidade. A iniciativa permite que atletas mantenham treinos regulares, participem de campeonatos e invistam em equipamentos, alimentação e deslocamentos, etapas essenciais para quem vive o esporte de alto rendimento.

Durante o evento, o secretário municipal de Esportes, César Maillet, destacou que investir em atletas é investir em pessoas, trajetórias e futuro. Segundo ele, o programa ajuda a revelar talentos, fortalece projetos sociais e projeta o nome de Macaé no cenário esportivo. O vereador Marvel Maillet também acompanhou o encontro.

Atualmente, o Bolsa Atleta contempla centenas de praticantes de diversas modalidades, reforçando o alcance social do programa e sua importância para o desenvolvimento esportivo do município.

Entre os depoimentos, histórias que emocionam e inspiram. O ciclista Silas Andrade, de 20 anos, campeão nacional, da Copa Sudeste e carioca no BMX, afirmou que o auxílio reduziu obstáculos que pareciam intransponíveis. Já Hakelly de Souza Maximiano, de 16 anos, vice-campeã do Troféu Brasil de Atletismo e recordista nos 100 e 200 metros, ressaltou que o apoio faz diferença direta na alimentação e nas viagens para competir.

No esporte de base e nos projetos sociais, o impacto também é visível. Jean Carlos Gomes Matos, atleta e treinador do Projeto Anjos de Combate, lembrou que a equipe reúne campeões em níveis estadual, nacional, internacional e sul-americano, muitos deles em plena atividade competitiva fora do município.

Referência no jiu-jitsu, Caio Antônio Figueiredo de Andrade, campeão mundial e pan-americano, destacou que o benefício garante sustentabilidade à carreira esportiva. João Vitor Scott, também campeão mundial da modalidade, reforçou que o incentivo ajuda desde a preparação física até o custeio de competições. Isaac de Andrade Pedro, medalhista em torneios internacionais, ressaltou o papel do programa na conciliação entre esporte, trabalho e família.

No esporte adaptado, João José de Barcelos, treinador do Macaé Basquete sobre Rodas, destacou que o auxílio permite a compra de equipamentos e a participação em campeonatos fora da cidade, ampliando horizontes e oportunidades para os atletas.

Mais do que um encontro institucional, o evento evidenciou que, em Macaé, o esporte pulsa como caminho de disciplina, superação e cidadania, impulsionado por políticas públicas que enxergam o atleta como protagonista da própria história.