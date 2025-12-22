Material apreendido durante a ação do GAT no bairro Aeroporto - Foto: Divulgação

Publicado 22/12/2025 10:50

Macaé - Uma abordagem de rotina mudou o rumo da noite no bairro Aeroporto, em Macaé. Um homem foi preso por envolvimento com o tráfico de drogas após tentar fugir de policiais militares durante patrulhamento do Grupamento de Ações Táticas do 32º BPM.

A atitude chamou a atenção da guarnição, que conseguiu alcançar o suspeito e realizou a revista. Com ele, os policiais encontraram 26 cápsulas de cocaína, um aparelho celular e R$ 30 em dinheiro. A poucos metros do local da abordagem, a equipe localizou mais entorpecentes escondidos, todos prontos para a venda.

No total, foram apreendidas 36 cápsulas de cocaína, 12 pedras de crack e 20 invólucros de maconha. Questionado, o homem admitiu aos policiais que atuava no tráfico e relatou estar ligado ao crime organizado havia cerca de dois meses.

O suspeito foi levado para a 128ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. Ele foi autuado com base nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas, que tratam do tráfico e da associação para o tráfico. Todo o material encontrado foi apreendido e encaminhado para a perícia.

A ação reforça o trabalho ostensivo da Polícia Militar em áreas estratégicas da cidade, com foco na repressão ao tráfico e na redução da criminalidade.