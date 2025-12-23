Elefante-marinho avistado na orla de Macaé mobiliza equipes ambientais e chama a atenção de moradores - Foto: Ilustração

Elefante-marinho avistado na orla de Macaé mobiliza equipes ambientais e chama a atenção de moradores Foto: Ilustração

Publicado 23/12/2025 12:10

Macaé - O elefante-marinho que tem surpreendido moradores e banhistas voltou a aparecer na costa de Macaé e segue no centro das atenções ambientais do município. O animal foi visto nesta segunda-feira, dia 22, na orla de Imbetiba, mas retornou ao mar pouco depois, sem que fosse possível o acompanhamento direto pelas equipes em campo.

O monitoramento continua ativo e os trabalhos de busca e observação foram retomados nesta terça-feira, a partir das 7h, com equipes percorrendo pontos estratégicos do litoral. A expectativa é localizar o elefante-marinho para avaliar suas condições e garantir que o animal permaneça em segurança durante a passagem pela região.

A operação reúne diferentes frentes de atuação, com apoio da Prefeitura de Macaé, por meio da Secretaria de Ambiente, Sustentabilidade e Clima, da Guarda Ambiental, do Instituto BW, especializado no resgate e monitoramento de animais marinhos, e do grupo de pesquisa GEMM-Lagos. A integração permite resposta rápida e cuidado técnico adequado, respeitando o comportamento natural da espécie.

Especialistas reforçam que o aparecimento de elefantes-marinhos no litoral brasileiro, embora raro, pode ocorrer durante períodos de descanso, deslocamento ou recuperação do animal. Por isso, o apoio da população é fundamental para o sucesso do trabalho.

A orientação é clara: ao avistar o elefante-marinho, ninguém deve se aproximar, tocar ou tentar conduzir o animal de volta ao mar. A atitude correta é acionar imediatamente os canais oficiais, evitando estresse, riscos à saúde do animal e possíveis acidentes.

Os contatos disponíveis são: Guarda Ambiental, pelo telefone 22 99101 7323; Secretaria Municipal de Ambiente, pelo 22 2763 6349; e Instituto BW, pelo número 21 99922 3293.