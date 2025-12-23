Auto de Natal retorna a Macaé após 13 anos e promete emocionar o público no palco do Natal Magia - Foto: Divulgação

Auto de Natal retorna a Macaé após 13 anos e promete emocionar o público no palco do Natal MagiaFoto: Divulgação

Publicado 23/12/2025 12:10

Macaé - A cidade de Macaé reencontra uma de suas tradições mais simbólicas neste Natal. Após 13 anos, o Auto de Natal, espetáculo teatral que narra o nascimento de Jesus, volta a ser encenado e transforma o palco cultural do Natal Magia, na Vila do Noel, em um espaço de emoção, memória e celebração coletiva. A apresentação acontece nesta quinta-feira, dia 25, às 20h, aberta ao público.

O retorno da peça marca mais do que uma atração natalina. Representa um resgate cultural que conecta gerações, reacende sentimentos de fé e reforça o valor da arte como instrumento de união. Sob a direção de Aldebaran Bastos e realização da Gaia Produções, o espetáculo aposta em uma linguagem acessível, sem perder o respeito à tradição cristã, dialogando com o presente e convidando o público a viver a história, não apenas assisti-la.

A produção reúne um grande elenco e valoriza artistas locais, evidenciando a força cultural do município. A proposta é oferecer uma experiência sensível e envolvente, capaz de tocar crianças, jovens e adultos em uma noite marcada pelo simbolismo do Natal.

A Prefeitura de Macaé, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, apoia a iniciativa, que também conta com a integração da área de turismo, fortalecendo o evento como atrativo cultural e religioso. A expectativa é que, assim como a tradicional encenação da Paixão de Cristo na Páscoa, o Auto de Natal passe a integrar oficialmente o calendário anual do Natal Magia.

Mais do que um espetáculo, o Auto de Natal devolve à cidade uma narrativa que fala de esperança, renovação e cuidado com o próximo, valores que atravessam o tempo e seguem atuais. Em uma época marcada por encontros e reflexões, Macaé volta a ser palco de uma história que convida o público a olhar para si, para o outro e para a cidade com mais sensibilidade.