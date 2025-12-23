Material apreendido durante a ação policial no bairro Bosque Azul, em Macaé - Foto: Reprodução

Publicado 23/12/2025 12:10

Macaé - A rotina de quem passava pela Avenida Nádia Maria, no bairro Bosque Azul, em Macaé, foi quebrada por uma ação policial que terminou em prisão em flagrante. Um homem foi detido na tarde de segunda-feira após ser surpreendido no momento em que comercializava drogas em plena via pública.

O suspeito já vinha sendo observado pelas equipes, que realizavam monitoramento em uma área conhecida por histórico de atuação do tráfico. Durante a vigilância, os policiais identificaram a negociação com um motociclista, quando o material era retirado de uma sacola usada para armazenar os entorpecentes.

Com a confirmação da venda, a equipe montou um cerco tático e abordou o homem, encerrando a ação sem resistência. Dentro da sacola, foram encontrados sacolés de cocaína prontos para a comercialização. A quantidade não foi divulgada.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado para a 123ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O caso segue sob investigação.

A ação reforça o trabalho de patrulhamento e inteligência voltado ao combate ao comércio ilegal de drogas em diferentes pontos da cidade.