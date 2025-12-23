Sillas Andrade comemora a conquista do título nacional de BMX e leva o nome de Macaé ao topo do pódioFoto: Divulgação
Da pista do bairro ao topo do Brasil: Sillas Andrade faz Macaé voar no BMX
Atleta macaense conquista a Taça Brasil e lidera o Ranking Nacional de BMX 2025 na categoria sub-23
Venda de drogas à luz do dia termina com prisão no Bosque Azul
Suspeito foi flagrado durante ação policial em área monitorada e levado para a 123ª DP
Auto de Natal emociona Macaé e resgata tradição após 13 anos fora de cena
Espetáculo sobre o nascimento de Jesus volta ao calendário cultural e promete noite de fé, arte e esperança no Natal Magia
Elefante-marinho mobiliza equipes e chama atenção na orla de Macaé
Avistamentos recentes mantêm monitoramento ativo e reforçam alerta à população sobre segurança do animal
Feriados mudam rotina da BRK em Macaé e exigem atenção dos clientes
Atendimento presencial fecha no Natal e no Réveillon, mas canais digitais e call center seguem disponíveis
