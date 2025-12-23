Sillas Andrade comemora a conquista do título nacional de BMX e leva o nome de Macaé ao topo do pódio - Foto: Divulgação

Sillas Andrade comemora a conquista do título nacional de BMX e leva o nome de Macaé ao topo do pódioFoto: Divulgação

23/12/2025

Macaé - Sillas Andrade cruzou a linha de chegada de 2025 no ponto mais alto do pódio e com o nome de Macaé em evidência no cenário nacional do ciclismo. O atleta macaense confirmou em dezembro as conquistas da Taça Brasil e do título de campeão do Ranking Nacional de BMX, na categoria sub-23, consolidando uma temporada marcada por superação, foco e velocidade.

A liderança nacional foi sacramentada no dia 6 de dezembro, após uma final acirrada com outros cinco competidores, no Parque Olímpico do Cajuru, em Curitiba. A prova exigiu técnica, preparo físico e controle emocional, atributos que Sillas vem lapidando ao longo de uma trajetória construída passo a passo desde a infância.

Com apenas 23 anos, o ciclista já carrega no currículo experiências internacionais, com participações em competições na Argentina, Bolívia e Estados Unidos. Entre os resultados recentes, estão o vice-campeonato da Copa Latino-Americana e a medalha de bronze no Campeonato Ibero-Americano, marcas que reforçam sua evolução constante no esporte.

A história no BMX começou ainda menino, quando Sillas assistiu a uma prova em uma pista no Parque Aeroporto. Aos 12 anos, ingressou no projeto Pró-Bike, ao lado de outras crianças, dando início a um caminho que mudaria sua vida. Hoje, ele treina com o atleta olímpico Renato Rezende, em pistas do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, além de contar com a preparação física da equipe Essencial Fit, de Macaé. O atleta também é contemplado pelo programa Bolsa Atleta.

Estudante de Educação Física, Sillas projeta o futuro com os olhos na Seleção Brasileira e no ciclo olímpico, sem perder de vista o compromisso social. “O BMX é um esporte caro e o Bolsa Atleta foi essencial para a construção da minha carreira. Representar Macaé em outros estados e países só foi possível por esse apoio”, afirma. “Meu sonho é devolver tudo isso em projetos para crianças. Eu nasci de um projeto e sei o quanto isso pode transformar vidas. O BMX me ensinou a voar e a acreditar”, completa.