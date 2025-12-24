Obras de drenagem e novas escolas entram na rotina da cidade a partir da próxima semanaFoto: Divulgação
Macaé avança com obras que mudam a rotina da cidade
Drenagem, escolas e infraestrutura entram na agenda de entregas da próxima semana
Rede municipal inicia remanejamento de profissionais para organizar o ano letivo
Processo define vagas, ajusta equipes e prepara escolas de Macaé para 2025 e 2026
Venda de drogas à luz do dia termina com prisão no Bosque Azul
Suspeito foi flagrado durante ação policial em área monitorada e levado para a 123ª DP
Da pista do bairro ao topo do Brasil: Sillas Andrade faz Macaé voar no BMX
Atleta macaense conquista a Taça Brasil e lidera o Ranking Nacional de BMX 2025 na categoria sub-23
Auto de Natal emociona Macaé e resgata tradição após 13 anos fora de cena
Espetáculo sobre o nascimento de Jesus volta ao calendário cultural e promete noite de fé, arte e esperança no Natal Magia
Elefante-marinho mobiliza equipes e chama atenção na orla de Macaé
Avistamentos recentes mantêm monitoramento ativo e reforçam alerta à população sobre segurança do animal
