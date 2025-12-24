Obras de drenagem e novas escolas entram na rotina da cidade a partir da próxima semana - Foto: Divulgação

Publicado 24/12/2025 13:11

Macaé - Macaé entra na última semana do mês com mudanças concretas no mapa urbano e na vida de quem mora na cidade. Intervenções em drenagem e educação saem do papel e passam a fazer parte do dia a dia da população, em uma agenda de entregas que une infraestrutura pesada e espaços de aprendizado mais modernos.

A semana começa com a conclusão de uma obra aguardada há anos por moradores do entorno do Morro de Santana. Na segunda-feira, às 17h, será entregue a nova etapa da macrodrenagem nas ruas Santana e Tenente Coronel Amado, área estratégica e historicamente afetada por alagamentos. O trecho recebeu uma galeria com 126 metros de extensão, cinco metros de largura e dois metros e meio de altura, ampliando de forma significativa a capacidade de escoamento das águas da chuva.

A intervenção integra o maior conjunto de obras de macrodrenagem em execução no estado do Rio de Janeiro e tem impacto direto na segurança das famílias que vivem na região. A expectativa é reduzir pontos de alagamento, preservar imóveis e melhorar a mobilidade urbana em períodos de chuva intensa.

Na terça-feira, o foco muda para a educação. Logo pela manhã, às 9h, a comunidade do Lagomar volta a ocupar o Colégio Estadual Carlos Walter Marinho Campos, que passou por uma ampla revitalização. A unidade, com três pavimentos e capacidade para até 700 alunos por turno, recebeu melhorias estruturais em salas de aula, sanitários, cozinha, redes elétrica e hidráulica, além da requalificação da quadra poliesportiva e urbanização do entorno, com áreas verdes e bicicletário.

Ainda no mesmo dia, às 10h30, será entregue a nova sede da Escola Municipal Sônia Regina de Souza Lapa, no bairro Bosque Azul. O antigo prédio dá lugar a uma estrutura com mais de seis mil metros quadrados de área construída, 18 salas de aula, biblioteca, laboratórios e quadra poliesportiva. O novo espaço amplia a oferta de vagas e cria um ambiente mais confortável e funcional para alunos e profissionais da educação.

As entregas reforçam um ciclo de investimentos que busca preparar Macaé para o crescimento urbano, enfrentando antigos gargalos de infraestrutura e, ao mesmo tempo, fortalecendo a rede de ensino com prédios mais modernos e bem equipados.