Autoridades e servidores participaram da apresentação das diretrizes e conheceram a estrutura da Escola do Servidor, no Centro de MacaéFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 24/12/2025 13:12

Macaé - O servidor público passou a ocupar o centro das decisões estratégicas da administração municipal. Em um encontro marcado por escuta, troca e planejamento, a Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas apresentou as Diretrizes Estratégicas da pasta e colocou oficialmente em funcionamento a Escola do Servidor, espaço voltado à formação continuada e ao desenvolvimento profissional do funcionalismo de Macaé.

Realizado na manhã desta quinta-feira, o evento reuniu gestores, autoridades e servidores em um café institucional que simbolizou um novo momento da política de gestão de pessoas no município. A proposta é clara: cuidar de quem cuida da cidade, oferecendo melhores condições de trabalho, oportunidades de crescimento e valorização profissional.

Durante a abertura, o prefeito Welberth Rezende destacou o papel essencial dos servidores no crescimento de Macaé e no atendimento direto à população. Ele ressaltou que o avanço da cidade passa, necessariamente, pela dedicação diária de quem está na linha de frente dos serviços públicos.

À frente da pasta, o secretário de Gestão de Pessoas, Aristófanis Quirino, apresentou os pilares das novas diretrizes, construídas a partir do diálogo com os próprios servidores. Segundo ele, a iniciativa busca fortalecer a capacitação, promover qualidade de vida no trabalho e consolidar um ambiente institucional mais saudável, eficiente e seguro. Nesse contexto, a Escola do Servidor surge como ferramenta estratégica para estruturar a formação técnica e o aprimoramento das competências essenciais à administração pública.

Um dos diferenciais do projeto é o aproveitamento do capital intelectual interno. Servidores com formação e experiência poderão atuar como instrutores, respeitando critérios legais e regulamentação específica. Nesta fase inicial, a Escola ofertará 33 cursos voltados às necessidades das secretarias, abrangendo áreas como gestão, carreira, ambiente de trabalho e capacitações técnicas específicas.

O diretor da Escola do Servidor, Raimundo Neto, explicou que os cursos serão ministrados por servidores para servidores, fortalecendo a troca de experiências e o conhecimento prático. Ele também adiantou que novos servidores, aprovados em concursos ou processos seletivos, passarão por um curso de iniciação ao serviço público antes de assumirem suas funções, uma inovação na rotina administrativa do município.

Outras iniciativas estruturantes também foram destacadas, como a Policlínica do Servidor, a Casa do Servidor, o Jornal do Servidor e programas voltados ao bem-estar, reforçando uma política que une cuidado humano e eficiência institucional. A coordenadora da Casa do Servidor, Fabieni Barcelos, avaliou que as diretrizes representam um novo tempo para o funcionalismo, com foco na valorização pessoal e profissional.

A Escola do Servidor funciona em um prédio de cinco andares, no Centro de Macaé, com salas amplas e estrutura voltada ao ensino. O planejamento estratégico prevê ainda parcerias futuras com instituições como a Escola Nacional de Administração Pública e a Escola de Contas do TCE-RJ, ampliando as possibilidades de formação.

Ao investir em qualificação, escuta e valorização, Macaé dá um passo consistente para fortalecer o serviço público e reconhecer que o desenvolvimento da cidade começa pelas pessoas que a fazem funcionar todos os dias.