Ônibus do Bondinho da Praia voltam a circular ligando o Terminal Central às praias da região sulFoto: Ilustração
Bondinho da Praia volta a circular e promete facilitar o acesso às praias de Macaé
Projeto retoma operação no sábado, com ônibus frequentes, climatizados e tarifa popular durante o verão
Bondinho da Praia volta a circular e promete facilitar o acesso às praias de Macaé
Projeto retoma operação no sábado, com ônibus frequentes, climatizados e tarifa popular durante o verão
Saúde com equidade entra na agenda de Macaé com foco na população negra
Programa municipal estrutura ações específicas após dados revelarem impacto desigual de doenças na rede pública
Calçadão vira vitrine de talentos e presentes na Praia dos Cavaleiros
Feira de Artesanato reúne criatividade local, opções de Natal e clima de verão em Macaé
Servidor no centro da gestão: Macaé apresenta diretrizes e lança Escola do Servidor
Nova política aposta em capacitação, valorização humana e uso do talento interno para fortalecer o serviço público
Rede municipal inicia remanejamento de profissionais para organizar o ano letivo
Processo define vagas, ajusta equipes e prepara escolas de Macaé para 2025 e 2026
Macaé avança com obras que mudam a rotina da cidade
Drenagem, escolas e infraestrutura entram na agenda de entregas da próxima semana
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.