Ônibus do Bondinho da Praia voltam a circular ligando o Terminal Central às praias da região sulFoto: Ilustração

Publicado 25/12/2025 13:03

Macaé - Quem vive ou visita Macaé já pode se preparar para um verão com mais mobilidade e menos preocupação no deslocamento até o litoral. A partir do próximo sábado, dia 27, o Bondinho da Praia volta a circular pela cidade, retomando um serviço que virou alternativa prática para chegar às praias mais movimentadas da região sul.

O sistema funcionará diariamente, com intervalos de 15 minutos, partindo do Terminal Central e seguindo em formato circular. No trajeto, os ônibus passam pela Praia Campista, Cavaleiros, Lagoa de Imboassica e Pecado, retornando ao ponto de origem. A proposta é atender tanto moradores quanto turistas em dias de maior fluxo, quando o trânsito costuma ficar mais intenso.

Os veículos utilizados no serviço são climatizados, contam com wifi e acessibilidade, oferecendo mais conforto e inclusão aos usuários. O valor da passagem segue o mesmo das linhas convencionais, R$ 1,00, mediante apresentação do Cartão Macaé, o que mantém o transporte acessível durante toda a estação.

Segundo a Coordenadoria de Transporte, ligada à Secretaria de Mobilidade Urbana, os ônibus estarão identificados com adesivos temáticos de verão, facilitando o reconhecimento nas ruas. A expectativa é de que o retorno do Bondinho da Praia ajude a organizar o fluxo urbano, reduza o número de carros nas áreas litorâneas e incentive o uso do transporte coletivo nos dias de lazer.

Mais do que um meio de locomoção, o serviço volta como apoio ao clima de verão da cidade, conectando pessoas, praias e momentos de descanso.