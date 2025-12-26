Projeto da nova Praça do Jardim Guanabara foi apresentado aos moradores em encontro público no bairro - Foto: Divulgação

Macaé - O Jardim Guanabara começa a enxergar, no papel e na palavra, um sonho antigo ganhar forma. A apresentação do projeto da nova Praça do Jardim Guanabara marcou a largada de uma obra pensada para transformar o cotidiano dos moradores, criando um espaço vivo, aberto e feito para todas as idades. Com 6.848,80 metros quadrados, a área vai reunir lazer, esporte, acessibilidade e contato com a natureza, com início das obras previsto para os próximos 20 dias.



Localizada na Avenida Bernadete Franco Pacheco, no cruzamento com a Rua Maria do Carmo Vasconcelos, a praça foi apresentada em encontro público realizado na terça-feira (23). O projeto prevê campo society com arquibancada, parquinho infantil com piso emborrachado, parcão com grama natural e brinquedos para cães, áreas de convivência, paisagismo integrado e estacionamento com 36 vagas.



A participação dos moradores ajudou a dar identidade ao espaço. A escuta resultou na inclusão de uma quadra de bocha em padrão oficial, horta comunitária em dois níveis e no plantio de cerca de 600 mudas nativas, escolhidas pela Coordenação de Arborização do município. A proposta valoriza a preservação das árvores existentes e aposta em canteiros em degraus, arbustos e espécies de pequeno porte, criando um ambiente mais verde e acolhedor.



A acessibilidade aparece como eixo central, com rampas, piso tátil direcional e de alerta, além de vagas reservadas, garantindo autonomia para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O projeto também contempla bebedouro e espaço de apoio para equipes que atuarão na manutenção do local.



Durante a apresentação, o prefeito Welberth Rezende destacou a participação popular e o impacto da obra no bairro. Ele lembrou das dificuldades enfrentadas pela região em períodos de chuva e reforçou que o planejamento urbano busca alcançar toda a cidade, com intervenções em diferentes pontos de Macaé.



A previsão é que a obra seja executada em etapas, com prazo estimado de 10 meses, e conclusão esperada até o fim de 2026. O investimento é de R$ 3.348.742,63. Parte da área que não receberá construção imediata permanece reservada para futuras políticas públicas, como equipamentos sociais ou educacionais.



O vice-prefeito Fabiano Pascoal ressaltou o caráter participativo do projeto, lembrando que a praça é uma reivindicação histórica do bairro. Já o vereador Luciano Diniz destacou o impacto da urbanização de espaços públicos e o reflexo direto na qualidade de vida dos moradores.



A apresentação do projeto reuniu autoridades municipais, técnicos e moradores, reforçando a proposta de uma praça construída com diálogo, planejamento e olhar voltado para o futuro.










