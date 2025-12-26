Motocicleta com placa adulterada foi apreendida durante ação do Segurança Presente no Centro de Macaé - Foto: Divulgação

Publicado 26/12/2025 15:42

Macaé - A rotina de patrulhamento no Centro de Macaé terminou com um homem preso e uma motocicleta retirada de circulação. A abordagem foi feita por agentes do programa Segurança Presente, após a identificação de um veículo em situação irregular circulando pela região de maior movimento da cidade.

Durante a ação, a equipe percebeu uma motocicleta preta com a placa suprimida, o que levantou suspeita imediata. Por conta do fluxo intenso de veículos, a abordagem não ocorreu de imediato. O acompanhamento foi mantido até o momento em que o condutor desceu da moto e passou a empurrá-la, atitude que reforçou a desconfiança dos agentes.

Na abordagem, os policiais encontraram uma quantidade de maconha dentro da mochila do suspeito. Diante do flagrante, o homem foi conduzido à 123ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada.

O suspeito foi autuado por adulteração de sinal identificador de veículo automotor e por posse de entorpecentes para uso pessoal, permanecendo preso à disposição da Justiça. A ação reforça o trabalho ostensivo do Segurança Presente no combate a irregularidades e na prevenção de crimes nas áreas centrais de Macaé.